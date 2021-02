Admiterea la universitățile rusești, mai accesibilă - superserviciul pentru străini

Danara Kurmanova, Sputnik

În fiecare an, universitățile rusești organizează o selecție competitivă pentru educație gratuită, pe baza cotei Guvernului Federației Ruse, în rândul candidaților străini. Cu toate acestea, de data aceasta, campania de admitere s-a schimbat foarte mult – pentru prima dată, străinii care doresc să studieze în Rusia pot parcurge întregul proces de selecție online, odată înregistrați la un superserviciu educațional special.

Campania de admitere a început pe 20 ianuarie și se va încheia doar pe 20 februarie. Rossotrudnichestvo a înregistrat un flux mare de cereri de la candidații din cele mai diferite țări. Ce reprezintă superserviciul și cum facilitează admiterea pentru studenții din CSI, a cercetat Sputnik.

Ce oferă superserviciul

Superserviciul este o platformă online prin care candidații străini pot depune actele de admitere la orice universitate din Rusia. După cum a explicat Pavel Șevțov, șeful adjunct al agenției Rossotrudnichestvo, într-un interviu acordat agenției de presă Sputnik, acest mecanism funcționează pe principiul unu ghișeu unic.

"Acesta este un sistem unificat pentru admiterea cetățenilor străini. Anul acesta este exploatat în mod experimental, dar până la sfârșitul anului va fi lansat pe deplin", a spus oficialul.

Acum, datorită superserviciului, este posibilă depunerea tuturor documentelor pentru participarea la program fără a ieși din casă. Este suficientă doar înregistrarea pe site. Cu toate acestea, în curând, serviciul va furniza informații complete despre toate orașele din Rusia și despre infrastructura acestora. De asemenea, pe superserviciu vor fi publicate anunțuri privind locurile de muncă pentru străini în baza specialității lor. Studenții care doresc să câștige bani în plus vor avea ocazia să se angajeze pe profil.

La momentul actual, superserviciul este disponibil în două limbi – rusă și engleză. Dar dezvoltatorii intenționează să adauge și altele, astfel încât potențialii candidați străini să poată obține toate informațiile necesare despre universitățile, condițiile de trai și educația din Rusia în limbile lor materne.

Reducem costurile, rezolvăm problemele

Principala problemă cu care se confruntă mulți studenți străini este complexitatea politicii de migrație. Fiindcă fiecare țară are propriile reguli: cineva are nevoie de viză, în timp ce cineva doar trebuie să-și înregistreze statutul de migrant, dar este important să se facă acest lucru într-o perioadă de timp strict definită. Pe superserviciu, viitorii studenți vor putea primi sfaturi cu privire la toate aceste probleme în prealabil.

Lansarea platformei online reduce multe dintre barierele cu care tinerii talentați s-au confruntat uneori în trecut, notează serviciul de presă al Rossotrudnichestvo. Anterior, pentru a fi admis la o universitate rusă, candidatul trebuia să vină la etapele intermediare ale concursului de admitere nu mai puțin de 5 ori. Cu toate acestea, nu toți candidații locuiesc în orașele în care se află o filială a agenției Rossotrudnichestvo, cineva locuiește în zonele rurale, ceea ce înseamnă că fiecare călătorie necesită resurse financiare. Acum, este posibilă depunerea documentelor, susținerea testelor și interviului video chiar și de pe telefonul mobil, instalând aplicația.

Dar nu toți potențialii studenți se simt confortabil cu formatul online, mai ales dacă nu există condițiile necesare acasă pentru a susține testele sau dacă apar probleme cu accesul la Internet. "Dar nu trebuie să vă îngrijorați, vom lăsa opțiunea de a trece procesul de selecție în persoană, cu siguranță vom varia totul", spune Pavel Șevțov. "Este important ca procesul de selecție să parcurgă în mod confortabil".

Plusurile pandemiei

În doar două săptămâni, pe superserviciu au fost înregistrate peste 20 de mii de cereri. Aproape 40% dintre acestea – din țările CSI.

"Cererea la a face studii în Rusia a fost întotdeauna constantă în țările CSI, dar de data aceasta vedem o creștere și din cauza condițiilor de pandemie care s-au dezvoltat în întreaga lume", spune Pavel Șevțov. "Studenții atrag atenția la faptul că Rusia reușește să depășească cu succes pandemia (cifrele legate de coronavirus atestă acest lucru) și să organizeze procesul educațional. Prin urmare, interesul de a studia în Rusia a crescut, dar este prea devreme pentru a numi cifre concrete, deoarece procesul de selecție este încă în curs".

Specialitățile populare pentru studenții străini sunt legate de medicină. Conform statisticilor furnizate de "Rossotrudnichestvo" agenției Sputnik, medicina generală și stomatologia sunt incluse în TOP-5 cele mai solicitate specialități pe surperserviciu.

Apropo, mulți participanți ai procesului de selecție online sunt studenți care au studiat deja sau studiază la universitățile rusești și doresc să-și continue educația în Rusia. 13% din numărul total de aplicații, de exemplu, sunt la programe de masterat. Unul dintre participanții din această categorie este Danil Nikulenko din Georgia. Acum Daniel își finalizează programul de licență la Universitatea RUDN – și vrea să-și facă masteratul la aceeași specialitate la aceeași universitate.

"Am decis să-mi continui studiile în Rusia pentru că îmi place sistemul de predare, am mulți prieteni aici", spune el. "Prin urmare, m-am înregistrat pe superserviciu și am depus documentele la începutul lunii februarie. Este comod: găsești rapid site-ul, este ușor de aplicat, toate contactele sunt indicate în caz că ai nevoie de informații. Sper să trec procesul de selecție și să studiez în continuare la Facultatea de Relații Internaționale".

