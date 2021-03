"Sputnik V", pe a doua poziție în lume după popularitate

Preparatul rusesc "Sputnik V" s-a ridicat clasat pe poziția a doua în topul celor mai populare vaccinuri împotriva coronavirului pe criteriu de câte țări a fost autorizate, surclasând Pfizer-ul, anunță contul oficial pe Twitter al producătorului vaccinului rusesc.

Pe primul loc în topul vaccinelor autorizate de cele mai multe țări se află AstraZeneca, care a fost aprobată de autoritățile medicale din 49 de țări, după care urmează "Sputnik V" cu 45 de țări.

Pe poziția a treia se află Pfizer (43 de țări). După care urmează vaccinul Moderna (19 țări), dar și trei vaccinuri chineze - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4).

Locul opt este ocupat de Johnson & Johnson, care este aprobat doar în patru state.

<div class="ria-tweet">

<blockquote class="twitter-tweet" align="center" data-link-color="#069">

<p dir="ltr" lang="en"><a href="https://twitter.com/hashtag/SputnikV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SputnikV</a> is now the world's second most popular <a href="https://twitter.com/hashtag/CovidVaccine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CovidVaccine</a> in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! <a href="https://t.co/dYYqLYUYs8">pic.twitter.com/dYYqLYUYs8</a></p>

— Sputnik V (@sputnikvaccine) <a href="https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1367851746131869698?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2021</a></blockquote>

</div>

În prezent, utilizarea Sputnik V a fost aprobată în Rusia, Belarus, Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungaria, Emiratele Arabe Unite, Iran, Republica Guineea, Tunisia, Armenia, Mexic , Nicaragua, Republica Srpska (Entitate din Bosnia și Herțegovina), Liban, Myanmar, Pakistan, Mongolia, Bahrain, Muntenegru, Sfântul Vincent și Grenadine, Kazahstan, Uzbekistan, Gabon, San Marino, Ghana, Siria, Kârgâzstan, Guyana, Egipt , Honduras, Guatemala, Moldova, Slovacia, Angola, Djibouti, Republica Congo, Sri Lanka, Laos și Irak.

Numărul total al populației în cele 45 de state, care au înregistrat vaccinul Sputnik V, depășește 1,2 miliarde de oameni.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova