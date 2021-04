Concursul "Liderii Rusiei": Cum străinii vor putea să obțină cetățenia Federației Ruse?

Danara Kurmanova, Sputnik

La ea vor putea participa cetățenii străini sub vârsta de 55 de ani. Agenția Sputnik a analizat care sunt condițiile concursului și ce oferă participarea la acesta locuitorilor țărilor CSI.

Lucrul principal – talentul

Obiectivul principal al proiectului se poate afla chiar din titlul platformei – Rusia ar trebui să devină o țară a oportunităților și nu doar pentru cetățenii săi. De acest lucru este convins primul șef-adjunct al conducătorului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Serghei Kirienko.

"În 2018, în mesajul președintelui Vladimir Putin, s-a menționat faptul că condiția principială pentru dezvoltarea Rusiei este posibilitatea de auto-realizare a oamenilor", a declarat el în timpul prezentării direcției "Internaționale". "Și cu cât mai repede persoana se poate realiza, cu atât mai bine".

Despre faptul că concursul "Liderii Rusiei" îi ajută, într-adevăr, pe oameni să se regăsească, vorbesc cifrele. În cei trei ani de existență a proiectului, 5 milioane de oameni au depus o cerere de participare. În acest an, această cifră va crește în mod clar, spune Serghei Kirienko – și în mare parte datorită angajatei MIA "Rossiya Segodnya", Alinei Gherlinea, care este redactoarea șef-adjunctă a agenției Baltnews.

Mai devreme, pe 26 martie, Alina Gherlinea, în cadrul unui eveniment cu participarea lui Vladimir Putin, i s-a adresat acestuia din urmă cu propunerea de a introduce în cadrul concursului "Liderii Rusiei" o specializare separată pentru cetățenii străini, inclusiv pentru absolvenții universităților rusești, precum și propunerea de a simplifica obținerea cetățeniei Federației Ruse pentru compatrioții talentați. Președintele a susținut inițiativa.

"Trebuie să spun că Alina Gherlinea este originară din statele Baltice", a comentat situația Serghei Kirienko. "Ea nu s-a rușinat, a venit cu o propunere, iar la concursul nostru doresc să participe mulți străini. Noi am efectuat un studiu social și, potrivit rezultatelor acestuia, 93% dintre străinii chestionați doresc să rămână să trăiască și să lucreze în Rusia. 80% consideră că concursul este o oportunitate pentru a se afirma".

Cu toate acestea, nu toți străinii sunt suficient de încăpățânați pentru a depăși toate obstacolele birocratice și a rămâne în țară, crede Alina Gherlinea. "În Rusia ar trebui să existe oameni talentați, uneori ei trebuie un pic siliți, iar concursul "Liderii Rusiei" reprezintă o oportunitate perfectă pentru acest lucru", a spus ea.

Permis de ședere permanentă sau cetățenie ca bonus

Cerințele de participare la direcția internațională a concursului sunt mai multe: să fii cetățean străin sub 55 de ani și să deții experiență de conducere de cel puțin 2 ani. Printre premiile pentru finaliștii și câștigătorii direcției: grant educațional de un milion de ruble, lucru cu un mentor din rândul liderilor business-ului rusesc sau administrației de stat, precum și șansa de a face parte din rezerva personalului de conducere a Rusiei.

Dar cel mai important lucru este că toți participanții care vor ajunge în finală vor primi garantat permisul de ședere permanentă, iar câștigătorii concursului vor putea deveni cetățeni ai Federației Ruse printr-o procedură accelerată.

Această practică este utilă atât pentru străini, cât și pentru Rusia însăși, consideră directorul general al organizației autonome necomerciale "Rusia – țara oportunităților", Alexei Komissarov, și oferă drept exemplu statistica. Străinii au participat și în trecut la concursul "Liderii Rusiei", dar pe aceeași bază ca și cetățenii Federației Ruse, iar cei mai activi au fost locuitorii țărilor CSI. În TOP-5 țări-participante la concurs se numără Ucraina, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan și Letonia.

"Atrageți atenția și la nivelului de educație al participanților străini", spune Alexei Komissarov. "Mai mult de 36% dintre aceștia au studii superioare de masterat, există și candidați în științe (2.2% - n. red.)".

Fobiile antirusești nu mai funcționează

În anii 1990, spațiul post-sovietic a devenit pentru mult timp un sac fără fund pentru "exodul creierelor" în alte țări – de la Statele Unite până la Coreea de Sud. Astăzi, această situație trebuie corectată, spune redactorul-șef al postului TV RT, al agenției internaționale de informații "Rossiya Segodnya" și al agenției de știri Sputnik, Margarita Simonyan.

"Cine numai nu a luat și specialiștii noștri IT, și medicii noștri? E timpul să ne luăm și noi oameni cu adevărat de succes", crede ea. "RT lucrează cu străinii din prima zi a fondării. Și, când totul a început, noi doar am început să recrutăm oameni, eu am fost uimită cât de mulți străini au vrut să vină la noi. Iar atunci, în 2005, Rusia nu se afla într-o stare foarte atractivă – încă nu inventase vaccinul Sputnik V și multe alte lucruri".

Trebuie să atragem atenția și asupra unui alt moment: direcția internațională a concursului își păstrează numele, adică străinii pot fi, de asemenea, lideri ai Rusiei. Despre acest lucru spune reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare culturală internațională, Mihail Șvîdkoi.

"Rusia este o țară deschisă și acest proiect arată că modelele rusofobe nu mai funcționează, încetează să mai fie valoroase", explică el. "Oamenii pot trăi în alte țări, pot avea o altă naționalitate, dar ei cunosc limba rusă și se simt ruși. Aceasta și este lumea rusă".

