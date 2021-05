Zaharova: Discuția dintre Lavrov și Blinken a fost constructivă

CHIȘINĂU, 20 mai - Sputnik. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, a remarcat caracterul constructiv al primei întâlniri dintre ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american Anthony Blinken, care a avut loc ieri la Reykjavik.

În emisie pe canalul Youtube, ea a spus că întâlnirea „a durat mai mult decât era planificat”, relatează RIA Novosti.