Avion de vânătoare rus interceptează o nouă aeronavă NATO aproape de graniţele Rusiei

BUCUREŞTI, 27 mai – Sputnik. Un luptător rus MiG-31 a fost trimis miercuri, 26 mai, pentru a escorta un avion de patrulare norvegian observat deasupra Mării Barents, a anunţat serviciul de presă al Flotei de Nord a Rusiei.

"Pentru a identifica ținta aeriană și a preveni orice încălcare a frontierei de stat a fost trimis un luptător MiG-31 aparținând forțelor antiaeriene ale Flotei de Nord. Echipajul aeronavei ruse a stabilit că ținta aeriană era un Lockheed P-3C Orion al Forțelor Aeriene Norvegiene”, se menționează în comunicat, citat de Sputnik France.

După ce aeronava străină și-a schimbat cursul, luptătorul rus s-a întors la aerodrom.

Serviciul de presă al Flotei de Nord a Rusiei a subliniat că zborul dispozitivului rus a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale pentru utilizarea spațiului aerian.

De asemenea, marți, o dronă americană (RQ-4B Global Hawk) a efectuat un zbor de câteva ore în apropierea frontierelor naționale ale Rusiei și în zona baltică, după cum arată serviciile de monitorizare. După ce a decolat de la baza Signonelle, a trecut pe lângă regiunile rusești Kaliningrad, Pskov și Leningrad (nord-vestul țării).

Finally, after a full day of operating over Europe, literally outlining the strategic divisions burdening Europe today, from the Baltic, Belarus, Ukraine, and the Black Sea, US Global Hawk #FORTE10 (11-2049) has completed its mission and is returning to its base on Sicily. pic.twitter.com/CclIoXaWuQ