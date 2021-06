Korciunov: Calea Maritimă de Nord e preferabilă Canalului Suez

CHIȘINĂU, 1 iun – Sputnik. Ambasadorul pentru misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe, care este și înalt funcționar al Consiliului Arctic, Nikolai Korciunov, a explicat în interviul acordat agenției de presă RIA Novosti de ce Calea Maritimă de Nord este mai bună decât Canalul Suez.

Potrivit diplomatului, incidentul din martie 2021 cu portcontainerul Ever Given în Canalul Suez a arătat importanța dezvoltării unor rute de transport globale alternative, diversificarea rutelor de aprovizionare. De asemenea, a scos în evidență deficiențele coridoarelor maritime existente.

"Calea Maritimă de Nord este cu 40 la sută mai scurtă decât ruta de transport prin Canalul Suez și deține o serie de avantaje, inclusiv politice. Lungimea sa mai mică permite reducerea nu numai a timpului, ci și a costurilor pentru combustibil, ceea ce ajută la minimizarea presiunii antropice asupra mediul înconjurător", a spus Korciunov.

El a menționat că, în ultimii ani, Rusia a observat o dinamică pozitivă a creșterii volumului de mărfuri transportate de-a lungul Căii Maritime de Nord și a dezvoltării transportului maritim. Interlocutorul agenției a adăugat că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra teritoriilor nordice, comerțului și turismului, precum și va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației arctice, inclusiv a popoarelor indigene.

După cum a declarat mai devreme ministrul pentru Dezvoltarea Extremului Orient și al Arcticii, Alexei Cekunkov, cele mai mari țări asiatice iau deja în considerare Calea Maritimă de Nord în calitate de alternativă la congestionatul Canal Suez. După cum a remarcat vicepremierul Iurii Trutnev, Rusia va face totul pentru ca utilizarea Căii Maritime de Nord să devină convenabilă, sigură, precum și să ducă la o reducere a emisiilor de substanțe nocive în mediul înconjurător.

Lungimea traseelor Căii Maritime de Nord de la porțile Kara până la Golful Provideniya este mai mare de 5,6 mii kilometri, lungimea traseelor ​​fluviale navigabile adiacente este de aproximativ 37 de mii de kilometri. O alternativă la aceasta sunt arterele de transport care trec prin canalele Suez, Panama sau în jurul Capului Bunei Speranțe.

Portcontainerul de 400 de metri Ever Given, care se îndrepta din China spre Rotterdam sub drapelul Panamei, s-a blocat pe 23 martie la kilometrul 151 al Canalului Suez, blocându-l timp de șase zile și oprind traficul. Nava a fost deblocată pe 29 martie după mai multe încercări. La operațiune au participat mai mult de 15 remorchere. Ultima dintre cele 422 de nave care așteptau la coadă din cauza incidentului a trecut prin canal abia pe 3 aprilie.

