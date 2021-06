Video: Margarita Simonian, despre importanța asigurării securității informaționale

CHIȘINĂU, 3 iun - Sputnik. Rusia trebuie să aibă propriile rețele de socializare pentru că securitatea informațională este foarte importantă. De această părere este Margarita Simonian, redactorul șef al AIP Rossiya Segodnya și RT, iar declarația a fost făcută la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

"Rețelele de socializare au devenit demult un instrument de luptă împotriva statelor. Să nu ai rețelele tale de socializare e ca și cum nu ai avea armată. Noi am ratat dezvoltarea în sfera digital media. Acum 20 de ani am avut Rutube, care era mai de succes decât Youtube. Când Yandex era mai bun ca Google, am avut Messengerul nostru IQC. I-am primit la noi pe “străini”. Instituțiile care trebuiau să se ocupe de protecție nu au făcut-o. Abia anul trecut au început să apară proiecte de legi. Trebuie să ne creăm propriile rețele de socializare. Până nu vom avea sistemul nostru de operate, gadgeturile noastre, vom fi nevoiți să parăm loviturile. Nu mai putem să rămânem “goi” în fața pericolelor. Securitatea informațională este foarte importantă”, a declarat Margarita Simonian.

Amintim că în perioada 2-5 iunie la Sankt-Petersburg are loc principalul eveniment economic din Rusia de la începutul pandemiei COVID-19 - Forumul Economic Internațional.

Potrivit RIA Novosti, în cadrul evenimentului, au loc tradiționalele sesiuni ale Clubului Internațional de Discuții Valdai. Anul acesta, una dintre sesiuni este dedicată riscurilor pe care le prezintă sancțiunile pentru sistemul financiar global și pentru afaceri.

În special, la această discuție va participa ministrul adjunct al Finanțelor Vladimir Kolychev, reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chizhov, directorul general al Băncii de Dezvoltare din Qatar, Abdulaziz Nasser al-Khalifa. O altă sesiune „Valdai” va avea loc pe tema „Dreptul la viață privată în lumea Big Data”.

Peste o sută de dezbateri sunt planificate în cadrul programului de afaceri, dedicat în mod tradițional problemelor economiilor globale și rusești, agendei sociale și tehnologice.

La Forumul Economic Internațional va fi prezent și președintele rus Vladimir Putin.

