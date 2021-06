Citatele cheie ale lui Putin din cadrul interviului dinaintea summitului cu Biden

Despre NATO

"Am spus de multe ori: este un vestigiu al Războiului Rece. NATO s-a născut în era Războiului Rece, dar motivul pentru care există astăzi nu este foarte clar. A existat un moment în care se vorbea despre faptul că ea, această organizație, se transformă, dar acum s-a uitat despre asta. Noi pornim de la presupunerea că aceasta este o organizație militară, dar aceștia sunt aliații Statelor Unite, iar, din când în când, cu aliații este necesar să te întâlnești. Deși îmi pot imagina cum merge discuția acolo. Este clar că totul este decis prin consens, dar există totuși o singură opinie corectă, iar toate celelalte nu sunt prea corecte – să spunem așa".

Vladimir Putin

De ce a fost necesară extinderea NATO spre est, aducând infrastructura mai aproape de granițele noastre? Și dvs. spuneți că noi ne comportăm agresiv. Pe baza cărui motiv? Rusia, chiar și după prăbușirea Uniunii Sovietice, a reprezentat un fel de amenințare pentru Statele Unite și pentru alte țări europene? Noi ne-am retras voluntar toate trupele din Europa de Est pe câmp deschis. Oamenii au suferit la noi, timp de zeci de ani, acolo au trăit familiile militarilor, fără a avea condiții normale de viață, inclusiv pentru copiii lor. Noi am plătit un preț foarte mare. Și ce am primit în schimb? Infrastructura este aici, la granițele noastre. Iar dvs. spuneți despre faptul că noi amenințăm pe cineva? Da, noi desfășurăm exerciții în mod regulat, inclusiv neașteptate pentru Forțele noastre Armate. De ce acest lucru ar trebui să preocupe partenerii NATO? Pur și simplu nu înțeleg.

Vladimir Putin

Despre relațiile cu SUA

"Relațiile noastre bilaterale au degradat până la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, dar totuși există probleme care necesită o sincronizare, o determinare a unor poziții reciproce, astfel încât problemele de interes reciproc să fie rezolvate mai eficient atât în interesele Statelor Unite, cât și în interesele Rusiei. Din această cauza, nu există nimic ieșit din comun aici. De fapt, noi, în ciuda unei astfel de retorici aparent dure, ne așteptam la astfel de propuneri, deoarece agenda politică internă a SUA nu ne oferea posibilitatea de a restabili relațiile la un nivel acceptabil. Acest lucru trebuia să se întâmple mai devreme sau mai târziu".

Vladimir Putin

Despre imprevizibilitatea SUA

"Cea mai importantă valoare în relațiile internaționale – stabilitatea și previzibilitatea. Noi, din partea, așa cum cred, partenerilor noștri americani nu am văzut tocmai aceste valori în anii precedenți. Ce fel de stabilitate și previzibilitate, dacă ne reamintim de evenimentele din Libia din 2011, când țara a fost distrusă? Ei bine, ce fel de stabilitate și predictibilitate a existat aici? Tot timpul s-a vorbit despre faptul că trupele vor rămâne în Afganistan. Apoi, dintr-odată – boom, și trupele sunt retrase din Afganistan. Aceasta este stabilitate, previzibilitate?"

Vladimir Putin

Despre acuzațiile nefondate

"Relațiile ruso-americane au fost sacrificate tot timpul acutei lupte politice interne din SUA. Noi vedem acest lucru, noi știm bine, numai de ce nu am fost acuzați: de interferență în alegeri, de atacuri cibernetice și așa mai departe. Dar niciodată nu s-au deranjat să prezinte ceva dovezi, doar acuzații nefondate. Mă mir de ce până acum nu am fost acuzați de faptul că am provocat mișcarea Black Lives Matter – ar fi fost, de asemenea, o linie bună de atac. Dar noi nu am făcut asta".

Vladimir Putin

Despre legea privind agenții străini

"Când vorbesc despre aceste legi, despre neinterferență sau încercări de inteferență, ce vreau să spun în legătură cu Rusia? Multe structuri ale așa-numitei societăți civile... De ce spun "așa-numitei"? Ele sunt finanțate din străinătate, sunt pregătite programe de acțiune corespunzătoare, activiștii sunt instruiți în străinătate și, atunci când structurile noastre oficiale văd acest lucru, pentru a preveni o astfel de interferență în treburile noastre interne, noi luăm decizii și legi corespunzătoare și ele sunt mai relaxate decât a voastre".

Vladimir Putin

Despre închiderea lui Navalnîi

"Oamenii pe care i-ați menționat – da, ei au fost condamnați pentru încălcarea regimului. Oameni, care au fost condamnați condiționat. De două ori persoana a fost condamnată condiționat. De fapt, a fost pur și simplu avertizat să nu încalce legislația în vigoare în Rusia. Nu, o ignorare completă a cerințelor legii. În cele din urmă, instanța a luat o decizie corespunzătoare, schimbând măsura de supraveghere judiciară în detenție preventivă. Vă pot spune că, în Rusia, există mii de astfel de persoane pe an, care încalcă regimul de detenție condiționată, nu se prezintă la secțiile de poliție, ignoră cerințele legii. Mii! Și ei nu au nimic de-a face cu activitatea politică. Iar dacă cineva se ascunde în spatele activității politice pentru a-și rezolva propriile probleme, inclusiv comerciale, atunci este necesar să răspundă în mod corespunzător".

Vladimir Putin

În ceea ce privește sănătatea, toate persoanele, care se află în locuri de deținere, se află sub răspunderea administrației instituției respective. Probabil că există, instituții medicale situate în locuri de deținere, în instituții de acest gen, nu în cele mai bune condiții. Instituțiile urmăresc și acest lucru. Eu sper că așa cum se cuvine.

Vladimir Putin

Despre avionul Ryanair la Minsk

Eu nu știam despre niciun avion comercial și despre oamenii care au fost arestați acolo, de asemenea, nu am auzit nimic. Am aflat despre asta din presă. Nu știam despre deținuți, habar n-am. Acest lucru nu ne interesează. <...> Așa s-a întâmplat. Am relatat recent, într-una din conversațiile mele cu un coleg european, versiunea domnului Lukașenko, pe care el mi-a spus-o și care constă în faptul că ei înșiși au primit informații că la bord exista un dispozitiv exploziv. Ei l-au informat pe pilot, nu l-au forțat să aterizeze, iar pilotul a decis să aterizeze la Minsk. Asta tot.

Vladimir Putin

Despre debarcarea trupelor

Am efectuat exerciții planificate pe teritoriul nostru și nu numai la sudul Federației Ruse, ci și în Orientul Îndepărtat și la nord, în Arctica. În același timp, au avut loc exerciții în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Concomitent, Statele Unite efectuau exerciții în Alaska, așa, printre altele. Dvs. știi ceva despre asta? Nu? Probabil că nu. Iar eu vă voi spune, eu știu. Aceste exerciții au avut loc, de asemenea, în imediata vecinătate a granițelor noastre, dar pe teritoriul vostru. Noi nici măcar nu am atras atenția la ele. Iată ce se întâmplă acum: acum, la granițele nostre sudice se desfășoară exercițiile Defender Europe. Patruzeci de mii de persoane, 15 mii de unități de vehicule militare, unele dintre ele au fost dislocate de pe continentul american direct la frontierele noastre. Noi ne-am transferat echipamentele la frontierele americane? Nu. De ce sunteți îngrijorat?

Vladimir Putin

Despre China

"În ultimii ani, noi am dezvoltat cu China o relație de parteneriat strategic, la care nu am ajuns niciodată în istoria statelor noastre. Un nivel ridicat de încredere și cooperare în toate domeniile: în politică, în economie, în sfera tehnologiilor, în cooperarea tehnico-militară. Noi nu considerăm că China reprezintă o amenințare pentru noi. Este o țară prietenoasă. Ea nu ne-a declarat dușmani, așa cum au făcut Statele Unite".

Vladimir Putin

Despre cooperarea în spațiul cosmic

"Stația Spațială Internațională, din motive tehnice, își finisează treptat resursele și, probabil, în acest sens, "Roskosmos" nici nu intenționează să-și continue activitatea. Dar, din ceea ce am auzit de la partenerii americani, ei, la fel, privesc într-un mod particular cooperarea viitoare în acest domeniu. Dar, în general, cooperarea cu Statele Unite în spațiul cosmic, mi se pare, reprezintă un bun exemplu, unde noi, în ciuda problemelor din relațiile politice din ultimii ani, am reușit să menținem parteneriatul și să-l prețuim".

Vladimir Putin

Despre susținerea Siriei

"Partenerii noștri din Occident, din Vestul agregat – atât Statele Unite, cât și europenii – spun că nu vor oferi asistență lui Assad. Dar ce legătură are Assad cu asta? Ajutați oamenii care au nevoie de această asistență, cele mai elementare lucruri. Doar nu elimină restricțiile nici măcar pentru furnizarea echipamentelor medicale și a medicamentelor, chiar și în condițiile de infecție cu coronavirus. Acest lucru este pur și simplu inuman. O atitudine atât de dură făță de oameni nu poate fi explicată în niciun mod".

Vladimir Putin

Despre misiunea sa

"Dacă ne vom uita la situația în care se afla Rusia în anul 2000, aceasta balansa la limita de a-și păstra suveranitatea, integritatea teritorială, numărul cetățenilor sub pragul sărăciei era colosal și catastrofal, nivelul PIB-ului era extrem de scăzut, aveam 12 miliarde de rezerve de aur, iar datoriile erau de 120 de miliarde de dolari, dacă vorbim în dolari. Dar acum situația este alta. Există multe probleme acum, dar situația este complet alta. Într-o zi, în locul meu va veni cu siguranță o altă persoană. Și de ce toate acestea ar trebui să se prăbușească? Noi am luptat împotriva terorismului internațional – slavă Domnului, l-am tăiat chiar de la rădăcină. Ar trebui să se renască din nou, sau ce? Cred că nu. Este altceva faptul că pe scena politică pot apărea diferite persoane, cu puncte de vedere diferite. Foarte bine. Știți, mi-am legat atât de mult soarta mea de soarta țării, încât pentru mine nu există o altă misiune mai semnificativă în viață decât întărirea Rusiei".

Vladimir Putin

