„Sputnik V” a început să fie testat pe adolescenți

La Moscova au început studiile clinice de administrare a vaccinului Sputnik V la adolescenți. Procesul de vaccinare va dura un an de zile.

CHIȘINĂU, 5 iul – Sputnik. Moscova împreună cu Centrul „Gamalei” au demarat studii clinice de administrare a vaccinului „Sputnik V” la adolescenții de 12-17 ani, a anunțat viceprimarul pentru dezvoltare socială, Anastasia Rakova.

Prima și a doua etapă de vaccinare are loc la Spitalul pentru Copii "Morozovski" și Spitalul pentru Copii "Bașleaeva".

“Pentru vaccinare am selectat deja un număr de participanți – 100 de persoane. Astăzi, primii voluntari au fost examinați medical. Li se face obligatoriu testul PCR”, a declarat viceprimarul.

Imunizarea adolescenților are loc cu preparatul „Sputnik V”, care deja este administrat persoanelor de peste 18 ani, însă cu doze mai mici. Studiul va dura un an de la momentul lansării. Pe parcursul etapelor de administrare a serului, copiii se vor afla sub supravegherea medicilor.

“Pentru vaccinare, înainte de administrarea primei și celei de-a doua doze, adolescenții se vor afla trei zile la spital, într-o boxă izolată, unde vor fi examinați încă odată înaintea vaccinării, iar apoi va fi monitorizată starea lor. Ulterior, aceștia urmează să mai meargă de câteva ori la spital pentru efectuarea analizelor”, a adăugat Rakova.

De asemenea, copiii vor nota observațiile lor într-un jurnal dintr-o aplicație mobilă specială, iar medicii vor controla starea lor prin telefon.

În studiile clinice vor fi implicați adolescenții care nu au fost bolnavi de coronavirus, nu au contraindicații și alte probleme de ordin medical. Nu vor fi supuși vaccinării persoanele care cu două săptămâni înainte au suferit de infecții ale tractului respirator superior sau și-au administrat un alt vaccin cu 30 de zile mai devreme.

A treia fază a testărilor va avea loc în policlinicile din Moscova: la acestea vor participa 250 de persoane, selecția lor va demara în vara acestui an. În urma rezultatelor studiilor se va decide includerea adolescenților în programul de vaccinare împotriva COVID-19.

