Pește plin cu viermi cât degetul, la un supermarket din Chișinău

CHIȘINĂU, 18 ian — Sputnik. Cititorul nostru ne-a povestit că a mers la unul dintre magazinele din rețeua „Nrumărul 1", care se află în sectorul Ciocana al Capitalei, de unde a cumpărat mai mute produse, inclusiv pește înghețat.

„Am cumpărat pește și alte produse la „Numărul 1" de la Ciocana. Am mers acasă, l-am dezghețat și am început să-l secționez pentru a face mâncare pentru copil. Când am desfăcut peștele, am depistat în burta lui un vierme gros cât degetul. Nu pot să-mi revin nici acum după ceea ce am văzut", ne-a spus cititorul nostru, care ne-a trimis și fotografia de mai sus în calitate de probă.

© Sputnik/ Анна Ротарь Pește congelat

Locuitorul Capitalei a declarat că se teme să mai cumpere pește și că va merge la Centrul de Sănătate Publică cu o petiție.

