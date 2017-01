Eurovision-2017: cine va reprezenta Moldova

CHIȘINĂU, 20 ian — Sputnik. Cererile de înregistrare la concursul de preselecţie pentru reprezentarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision 2017 s-a încheiat. Concursul din acest an se va desfășura în capitala Ucrainei, Kiev.

În competiție s-au înscris 38 de participanți. Mulți dintre aceștia au mai încercat să răzbată la concurs. Valeria Pașa, Boris Covali, trupa de rock ”CHE-MD” și Maxim Zavidia. Iar formația ”SunStroke Project" a reușit chiar să obțină victoria la preselecția națională și a reprezentat țara noastră la concurs în anul 2010.

Multe dintre piesele participanților pot fi deja ascultate pe YouTube.

În acest an participanții vor trebui să parcurgă trei etape. În cadrul primei etape, care va avea loc în data de 21 ianuarie, juriul va asculta piesele. După care, membrii juriului vor selecta 14 interpreți. Cea de a doua etapă va avea loc în data de 24 februarie. În acest an va fi doar o singură semifinală. În etapa finală vor ajunge doar 8 participanți. Dintre aceștia patru, vor fi selectați de juriu, iar alți patru de telespectatori. Cea de a treia etapă va avea loc pe data de 25 februarie.

Cel care va acumula cele mai multe puncte va fi desemnat câștigător.

Lista celor care doresc să reprezinte Moldova la Eurovision arată în felul următor:

1. Che-MD — "Făurit în Moldova"

2. Serj Coston and Sergey Beloff — "I've been searching"

3. Trupa Ion Krasnopolski — "Invitaţie la nunta moldovenească"

4. Boris Covali — "Călător"

5. Valentina Nejel şi Sergiu Pungă — "Ne-a fost iubirea un joc"

6. Tudor Bumbac — "Într-o zi de iarnă"

7. SunStroke Project — "Hey Mamma"

8. Sasha Letty — "I belive"

9. THE ONE — "Dance"

10. Roşu Olea — "Mama"

11. Max Fall — "If I Could"

12. Russu Emilia — "If only you"

13. Denny Feyton — "Met by chance"

14. Cerkoo & Rodica Olişevschi — "It's not fair"

15. Sasha Bognibov — "Stop the Liars”

16. Sandy C — "A Beautiful World"

17. Second Chance — "Two Cats"

18. Vozniuc feat. Vio Grecu — "Don't lie"

19. Dana Rogovski — "Gave You Everything"

20. RadioLIFE — "Forget all"

21. Seth Cohen — "Пусть это будет секретом"

22. Diana Brescan — "Breath"

23. Shakya — "Beautiful Life"

24. Red Lips — "Kill for me"

25. Marks & Stefanet — "Join us in the rain"

26. Ethno Republic & Surorile Osoianu — "Discover Moldova"

27. Big Flash Sound — "Logic"

28. Valeria Paşa — "Freedom"

29. Ştefan Ursaki — "Lacrimi de chitară"

30. Doga Liuba — "On thought away" sau "Safe "31. Dăo — "Dream"

32. Nadia Moşneaga — "Never give up on us"

33. Chirtoacă Aurel — "Dor de mama"

34. Cobâlea Constantin — "Mama"

35. Barbas Diana — "The moment"

36. Samir Loghin — "Glow"

37. Maxim Zavidia — "Not Over You"

38. TOZI — "Uzac, uzac"

Până acum, Moldova a participat la Eurovision de 12 ori. Țara noastră a fost reprezentată de formația ”Zdob şi Zdub", interpretul Pașa Parfeni, cântăreața Olia Tira și trupa ”Sun Stroke Project", dar și de Natalia Gordienco, Natalia Barbu, Geta Burlacu, Nelly Ciobanu, Aliona Moon, Cristina Scarlat, Lidia Isac și ucraineanul Eduard Romaniuta.

Cel mai bun rezultat l-au înregistrat în 2005 la Kiev, cei de la ”Zdob și Zdub”, plasându-se pe locul 6, cu piesa ”Bunica bate toba”. Atunci Moldova a participat pentru prima dată la Eurovision.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>