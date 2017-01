Poliția din Finlanda îi îndeamnă pe copii să-şi denunțe părinții

CHIȘINĂU, 24 ian — Sputnik. Într-un videoclip realizat pentru copii şi publicat de Poliţia finlandeză pe pagina oficială de Youtube a organului de stat, forţele de securitate ale ţării îi îndeamnă pe copii să-şi monitorizeze părinţii, transmite Sputniknews.ro citând publicaţia franceză Breiz Atao.

Copiii sunt sfătuiţi ca, în cazul în care observă că părinţii lor critică guvernul (de exemplu, pe internet), să îi denunţe imediat statului. Aceste măsuri poliţieneşti de tip totalitar sunt aplicate treptat întrucât răspândirea a ceea ce mass-media de stat numeşte „populism" este percepută de sistemul socialist occidental ca o ameninţare la adresa sa, scrie publicaţia.

În clipul video se poate auzi, pus pe muzică, următorul slogan:

„Atunci când postaţi o insultă detestabilă pe internet, va trebui în curând să plătiţi o amendă uriașă… Atenție, atenție, atenţie! Nu postaţi nimic stupid pe rețelele de socializare, vă rog!".

Fetița, îmbrăcată în uniformă de poliţistă, îi îndeamnă pe copii, cărora se adresează clipul video, să devină colaboratori ai poliției împotriva propriilor lor părinți, în spaţiul privat al familiei.

„Spionii" din „1984"

În romanul său „1984", George Orwell evocă un sistem totalitar în care copiii sunt recrutaţi, de foarte timpuriu, de către stat și de Partid pentru a deveni spioni, după cum arată şi acest fragment extras din roman:

„Cu asemenea copii, se gândeşte Winston, amărâta aia de femeie trebuie să ducă o viaţă de teroare, încă un an, cel mult doi, şi or s-o pândească zi şi noapte s-o prindă cu simptome de neortodoxie. Aproape toţi copiii din ziua de astăzi sunt îngrozitori. Cel mai rău este că organizaţiile lor — Spionii, de pildă — îi transformă în mod sistematic în nişte mici sălbatici imposibil de stăpânit. Şi totuşi, treaba asta nu trezeşte în ei nici cea mai mică dorinţă de a se revolta împotriva disciplinei Partidului. Din contră, copiii adoră Partidul şi tot ce are legătură cu el. Cântecele, marşurile, steagurile, mersul în excursii, instrucţia cu arme de exerciţiu, urlatul de slogane, adularea Fratelui cel Mare — toate sunt pentru ei un fel de joc de-a eroii. Sălbăticia specifică vârstei le este în întregime canalizată împotriva duşmanilor Statului, împotriva străinilor, trădătorilor, sabotorilor şi criminalilor în gândire. Este ceva aproape normal pentru oamenii peste treizeci de ani să le fie frică de propriii lor copii. Şi pe bună dreptate, fiindcă nu trece o săptămână în care Times să nu publice câte o notiţă despre cutare mică secătură care a tras cu urechea — expresia folosită în general este «erou-copil» —, a auzit cine-ştie-ce vorbă compromiţătoare şi şi-a denunţat părinţii la Poliţia Gândirii."

Acest demers are drept scop să impună statul și ideologia oficială ca fiind deţinătoarele exclusive ale autorității, menite să asigure menţinerea legăturilor sociale. «Celulele» naturale, cum este familia, capabile să reziste loialităţii cerute de guvern, sunt treptat distruse prin acţiunile active de îndoctrinare a tinerilor, mai scrie publicaţia.

Ceea ce se întâmplă în Finlanda se va extinde în curând în alte țări, este de părere publicaţia. Sistemul globalist nu are de gând să lase ţările compuse din oameni albi şi creştini să protesteze împotriva planului de înrobire al acestuia, bazat pe distrugerea identităţii. Ideologia oficială care se doreşte să fie impusă este cea a corectitudinii politice.

