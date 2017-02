CHIȘINĂU, 10 feb — Sputnik. Printre produsele alimentare consumate cel mai frecvent de către chișinăuieni se numără laptele, ouăle și legumele. Pe când peștele și produsele de cofetărie sunt mai puțin căutate de locuitorii Capitalei.

Potrivit statisticii, pe parcursul unui an, un chișinăuian consumă în medie aproximativ 250 de litri de lapte și produse lactate, circa 200 de ouă și 111 kilograme de legume. Pe locul patru în top se situează pâinea și produsele de panificație: câte 96 kilograme pe an de persoană. Fructele și pomușoarele sunt pe locul cinci: câte 58 de kilograme pe an de locuitor.

Printre alimentele consumate cel mai frecvent de chișinăuieni nu se regăsesc carnea și produsele din carne. Cel mai probabil, pentru că nu și le pot permite. În medie, un locuitor al Capitalei consumă pe an circa 53 kilograme de carne, aproximativ 17 kilograme de zahăr și produse de cofetărie și 14,5 kilograme de pește și produse din pește.

Totodată, unei persoane îi revin anual peste 40 de kilograme de cartofi și peste 50 de kilograme de fructe.

