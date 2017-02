Strigător la cer: și-a bătut copilul de 8 luni cu capul de marginea patului

CHIȘINĂU, 25 feb — Sputnik. Un băiețel de doar opt luni a fost lovit cu bestialitate cu capul de marginea patului de către tatăl său, care s-a enervat pentru că micuțul plângea. Bebelușul a scăpat ca prin minune cu viață, iar acum se află sub supravegherea medicilor de la Institutul Mamei și Copilului din Capitală.

Crima a avut loc în satul Mirceşti, raionul Ungheni, în data de 16 februarie. Copilul nu a fost însă dus imediat la spital, ci tocmai peste patru zile. Inițial, acesta a fost internat la Spitalul Raional din Ungheni, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral.

Directorul adjunct al instituției medicale Ghenadie Şerbul a declarat pentru e-medicina.md: „Micuțul a stat la spitalul nostru câteva ore. A fost examinat de neurolog, după care am decis transportarea lui la Chișinău. Și asta deoarece starea de sănătate a copilului era de gravitate medie și erau necesare investigații suplimentare. Băiatul a fost adus în Capitală cu o ambulanță a Serviciului medical de urgență AVIASAN", a precizat Ghenadie Şerbul.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Procurorii o suspectează de crimă și pe mama bebelușului vândut unei nemțoaice

În prezent, băiețelul și mama lui sunt internați la Institutul Mamei și Copilului. În urma loviturilor, copilul s-a ales cu un hematom frontal. Potrivit ofițerului de presă al instituției, Stela Andrei, inițial micuțul a fost internat în Secția Reanimare, fapt ce a permis stabilizarea stării de sănătate. Ulterior a fost transferat în Secția Neurochirurgie și ar putea fi externat peste o săptămână, dacă nu vor apărea complicații.

E-medicina.md scrie că micuțul a avut nenorocul să se nască într-o familie săracă, cu părinți dependenți de alcool.

Gheorghe Filipovici, primarul comunei Boghenii Noi, din care face parte satul Mirceşti, a declarat jurnaliștilor că cei doi soți consumă des alcool, nu au un loc de muncă, nu au viză de reședință în sat și locuiesc la rude. Mama copilului are 21 de ani, iar tatăl — 22 de ani. „Beau întruna, sătenii au atenționat de mai multe ori autoritățile. Am fost împreună cu polițistul de sector și asistentul medical acolo unde locuiesc ei. Am constatat că nu le putem face nimic și nu-i putem ajuta cu nimic. Nici nu știu dacă au acte de identitate", a adăugat alesul local.

Iar ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Ungheni, Oxana Toderiță, a precizat că tatăl copilului a fost reținut inițial pentru 72 de ore, după care a fost plasat în arest. Potrivit autorităților, bărbatul riscă să-și petreacă următorii trei ani după gratii.

