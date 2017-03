CHIŞINĂU, 5 mart — Sputnik. Jurnalistul Agenţiei Sputnik, Serghei Ţurcanu, a găsit cu greu o prostituată care să fie de acord să-i acorde un interviu, evident fără camere de luat vederi şi sub protecţia anonimatului. Căutările au durat câtorva luni, acest lucru dovedindu-se a fi mai dificil, potrivit jurnalistului, chiar decât contactarea celor mai în vogă „staruri" ale bomondului moldovenesc.

Însă cine insistă, reuşeşte până la urmă. Astfel, o tânără care s-a prezentat drept Carolina a acceptat întâlnirea mai puţin obişnuită pentru genul de ocupaţie pe care-l practică. Întâlnirea a avut loc într-o cafenea, iar fata nu a venit singură. Prin geam, colegul nostru i-a văzut „prietenul" care îşi făcea treabă prin preajmă, nu prea înalt, îndesat, altfel spus — proxenetul acesteia.

Carolina s-a dovedit a fi o domnişoară destul de firavă şi obosită, care putea fi lesne luată drept vânzătoare dintr-un supermarket sau taxatoare de troleibuz.

Vă propunem în continuare materialul realizat de Serghei Ţurcanu.

- Carolina, de cât timp practici această meserie? Şi cum ai ajuns în general în acest "business"?

— De patru ani. Şi nu e greu deloc să ajungi aici. Eu sunt din nordul Moldovei, nu voi spune din ce localitate, avem o ţară mică. De lucru desigur nu este. Rude în Italia nu am, nimeni dintre ai mei nu a plecat încolo. Mama are 72 de ani. Ce să fac?

- Puteai să încerci să-ţi găseşti ceva de muncă la Chişinău… © Foto: libertatea.ro Scandal la Chişinău: prostituate, demnitari, restaurante de lux şi nume sonore

— În ce calitate? După şcoală, nu mi-am mai continuat studiile. Bani pentru a-mi închiria o locuinţă şi a lucra vânzătoare, de exemplu, nu am. Şi cu cât aş fi plătită? Oare aceştia sunt bani? Uite aşa. Vecina mea este deja de vre-o zece ani în Chişinău şi se află demult în această afacere. Şi mi-a propus… soţul ei, concubinul, racolează uneori fete. Am căzut de acord, el m-a „încercat" şi m-au găsit potrivită…

- Şi cum a fost mai departe? Ţi-a plăcut munca?

— Am venit la Chişinău, într-un apartament închiriat. Am locuit acolo împreună cu alte trei fete. Publicam anunţuri pe internet, ne împăcam bine, însă peste un an totul s-a sfârşit.

- În ce mod?

— L-au „închis". Pe bărbatul acela, şeful nostru. Iar nouă ne-au pus amenzi şi — vezi-ţi de treabă mai departe. Din fericire, eu făcusem cunoştinţă cu unul… dintre clienţi. Sergiu. El îmi propusese mai înainte să lucrăm în doi. Ei şi am început în doi — în sensul că eu lucrez, iar el mă păzeşte.

- Este acela?— am făcut eu semn înspre bărbatul îndesat, care îşi aprindea a nu ştiu câta ţigară şi tropăia nervos pe loc. © AP Photo/ Franka Bruns Turcia trimite acasă prostituatele din Moldova infectate cu SIDA - video

— Da… (Carolina şi-a lăsat privirea în pământ) De fapt nu este un băiat rău, nu bea.

- Cât câştigi şi ce complicaţii pot apărea în munca ta?

— Banii îmi ajung. Am fost şi la mare. În Grecia. Ce-i drept am fost nevoită să lucrez şi acolo, oamenii acolo nu sunt zgârciţi. Iar cu Sergiu nu am probleme — nici măcar pe cei beţi nu-i lasă să se apropie de mine, de doi nimeni nu m-a mai bătut.

- Dar nu te gândeşti să te laşi de asta? Timpul nu stă în loc.

— Mă gândesc să mai muncesc să mai muncesc vre-un an-doi şi să mă mărit. Să mai adun nişte bani, altfel de ce am mai lucrat atâţia ani? Pe acesta îl las baltă, voi încerca să-mi găsesc un european. Lor nu le pasă de trecutul meu. Mie îmi plac englezii, sunt aşa roşcăţei şi liniştiţi.

I-am urat cu sinceritate succes Carolinei şi ne-am despărţit. Am privit apoi, preţ de câteva minute, cum se îndepărtează cei doi.

Fără îndoială, ştim cu toţii că prostituţia este generată de dificultăţile sociale. Însă nu doar aceasta este cauza. Prostituţia este practicată de persoane cu anumite probleme de ordin psihologic, a relatat pentru Sputnik psihologul Elena Kovaliova.

„Oamenii care au păşit pe această cale nu conştientizează valoarea propriei persoane. Cei care practică prostituţia sunt întotdeauna oameni care se subapreciază", a declarat psihologul.

Prostituţia este un cerc închis din care este foarte greu să te rupi, chiar şi fără a fi presat de anumite circumstanţe din afară, a continuat Kovaliova.

„Societatea aduce acum în prim plan valorile materiale, oamenii vor să se impună în societate, urmând tendinţa: cu cât mai mulţi bani ai, cu atât mai înalt este statutul social şi mai mare respectul. În cazul prostituţiei, cu părere de rău, lucrurile stau tocmai invers. Prostituţia duce inevitabil la căderea statutului social. Femeia care îşi vinde corpul se înjoseşte, iar pentru a compensa această înjosire continuă să practice prostituţia", a conchis interlocutoarea.

