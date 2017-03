Vezi cum și cu cine se răsfață Xenia Deli, întinsă pe o canapea - FOTO

CHIȘINĂU, 16 mar — Sputnik. Modelul Xenia Deli își ține la curent fanii, aproape zilnic, cu stările sale de spirit, locurile pe care le vizitează și în general viața ei cotidiană, prin intermediul paginii sale de Instagram, unde are peste 665 de mii de urmăritori.

Recent vedeta se lăuda că a primit în dar încă un cățeluș.

"Noul membru al familiei noastre! Adoarme", scria Xenia pe reţelele de socializare şi a postat o poză cu un câine drăguţ întins lângă picioarele sale.

Our new family member!!😍falls asleep 🐶 #jackrussell O postare distribuită de Xenia Deli (@xeniadeli) pe 8 Mar 2017 la 05:46 PST

În comentariile la postare, majoritatea celor care au reacţionat au felicitat-o pe vedetă, spunând că animalul este drăguţ.

The little cutie on his mama's lap 😍🤗😍🤗 #jackrussell Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Мар 9 2017 в 12:20 PST

Unii chiar au întrebat "unde-i Afonea", referindu-se la un alt animal de companie al Xeniei Deli. Tot ei spun că noului membru al familiei "îi va fi bine alături de Afonika", care "va avea cu cine să se joace".

It's a rufff life,but he does it in style😄🐶😍 O postare distribuită de Xenia Deli (@xeniadeli) pe 12 Feb 2017 la 01:36 PST

Astăzi, Xenia Deli a postat o poză cu o leoaică care, potrivit modelului, protejează familia și casa.

„The two lionesses protecting our family and our house”, a scris modelul, referindu-se la ea și animalul său de companie.

The two lionesses protecting our family and our house 🐅😉 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Мар 15 2017 в 9:10 PDT

