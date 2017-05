Secretul celui mai frumos corp, dezvăluit de campionul Ghenadie Tabanschi

CHIȘINĂU, 24 mai — Sputnik. Campionul Republicii Moldova la Body Building, Ghenadie Tabanschi, susține că chiar dacă am neglijat pe parcursul unui an întreg felul cum arată corpul nostru, avem, totuși, anumite șanse să corectăm acest lucru înainte de a merge la plajă, însă asta reclamă voință, disciplină și cunoștințe speciale. O parte din aceste secrete sunt dezvăluite în răspunsurile de mai jos.

Sputnik Moldova: Așa dar, sezonul estival bate la ușă. Toți își doresc să arate frumos în haine subțiri de vară, dar mai cu seamă în costum de baie. Cei care fac sport cu regularitate probabil trebuie doar sa ardă un pic grăsimea în plus de sub piele, dacă au ceva în plus, ca să arate frumos. Dar ce șanse să arate bine pe plajă au cei care au „uitat" de sport cam tot anul? Mai există șanse pentru cei din categoria respectivă să-și schimbe exteriorul, să și-l facă mai arătos?

Ghenadie Tabanschi: Trebuie să avem grijă în permanență de felul cum arată corpul nostru. Să încerci să îți schimbi în bine figura peste noapte, pentru că degrabă e vara, e o abordare greșită din punctul meu de vedere. Chiar și o lună este puțin pentru a ne face o siluetă mai sexy. Întâi de toate trebuie să avem grijă de sănătate și mai apoi să lucrăm și la aspectul nostru exterior. Dar acestea două sunt strâns legate între ele…

© Photo: Facebook / Roman Lacheev Antrenor profesionist, campionul Moldovei la Body building, Ghenadie Tabanschi

Celor care au înțeles abia în acest început de sezon estival că este important să arate bine, eu le recomand să înțeleagă că și la anul va fi vară și că urmează multe zeci de veri. În fiecare vară vom dori să arătăm bine. De aceea să nu facem greșeala de a „deveni" atleți într-o lună. Mai bine e să începem din această zi să practicăm un stil de viață cu alimentare sănătoasă, cu multă mișcare și cu mult sport practicat de o manieră corectă, de preferat cu un antrenor profesionist.

© Photo: Facebook / Ghenadie Tabanschi Antrenor profesionist, campionul Moldovei la Body building, Ghenadie Tabanschi cu prietenii

Sputnik Moldova: Dar de ce este atât de important să avem un antrenor profesionist?

Ghenadie Tabanschi: Cei care fac sport de cel puțin doi ani își cunosc bine organismul și pot să facă antrenamente fără antrenor. Însă chiar și acești sportivi știu că nu orice antrenament poate fi făcut de unul singur. Pentru performanțe vizibile de multe ori ai nevoie, dacă nu de antrenor, atunci cel puțin de un partener.

Să revenim la frumusețea corpului! Eu recomand minimum trei antrenamente pe săptămână și un regim de alimentare corect. Antrenamentele și alimentația sunt un sistem care, pentru rezultatele dorite, trebuie să fie organizate pentru fiecare persoană de către antrenorul său personal, în funcție de specificul metabolismului, starea musculaturii, rezistență etc.

Sputnik Moldova: Curele de slăbire rapidă pot să dăuneze sănătății?

Ghenadie Tabanschi: Desigur! Slăbitul brusc poate provoca anumite probleme de sănătate, mai ales în cazul persoanelor care nu sunt sportivi profesioniști. Recurgerea la o asemenea măsură este un pas greșit și periculos. Cunosc multe persoane care au ajuns să umble pe la medici, cheltuind mulți bani, ca să se trateze. Cu banii aceștia persoanele respective ar fi devenit sportivi cu un corp de invidiat și sănătoși, dacă nu ar fi ignorat acest aspect, încât să ajungă să vrea să rezolve într-o lună ceea ce trebuie făcut măcar într-o jumătate de an.

© Photo: Facebook / Roman Lacheev Antrenor profesionist, campionul Moldovei la Body building, Ghenadie Tabanschi

Sputnik Moldova: Deci, ca să obținem rapid performanțe sportive, fără a ne pune în pericol sănătatea, avem nevoie de un antrenor profesionist?

Ghenadie Tabanschi: Bineînțeles. Dumneavoastră puteți să faceți sport și fără antrenor, însă o să aveți nevoie de foarte mult timp pentru progres. Dar experiența mea arată că de cele mai multe ori persoanele care improvizează așa și nu ajung să ajungă la performanțe. Mai grav este faptul că, fără un partener care cunoaște particularitățile sportului și fără cunoștințe profesioniste, riscați să vă alegeți cu traumatisme periculoase. Acest aspect nu trebuie neglijat. Dacă vă doriți să arătați bine, găsiți puțin timp pentru asta și discutați cu un profesionist. Mergeți la sală sau, cel puțin, învățați cum puteți face sport acasă sau pe terenurile și în parcurile publice. Cel mai important este să știți exact ce rezultat doriți să obțineți și cum este cel mai corect să ajungeți acolo unde vă doriți, evitând consecințele deplorabile.

