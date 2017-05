Beznă în toată ţara. Vezi unde se ia curentul

Chişinău, 29 mai — Sputnik. Union Fenosa anunţă că va lăsa astăzi fără curent o bună parte din localităţile din ţară. Instituţia anunţă că întreruperile programate ale furnizării energiei electrice au drept scop îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor.

Nu va fi lumină în zeci de localităţi din majoritatea raioanelor ţării, pe mai multe străzi din toate sectoarele Capitalei, dar şi într-un şir de suburbii.

Vedeţi unde vor avea loc întreruperile şi în ce intervale de timp:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Grenoble 159/4, 159/5, 159A — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

str. Grenoble 161/2, 161/3, 159/3, Sf. Treime 15 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sângera:

str. 31 August, Chişinău, Florilor, Ştefan cel Mare, P. Rareş, Memoriei, str. şi str-la V. Lupu — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:00

str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conachi, Cuza-Vodă, Fântâna Schinului, Frunze Mihail, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Plaiului, Plaiului str-la, Renaşterii, Serghei Lazo, Suveranităţii, Tineretului, Unirii — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 18:20

3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea:

str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Frunze Mihail, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Salcâmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 18:20

4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Cornului 5/1 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00

5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 19:00

6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Kogălniceanu 61 si 63. — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

str. Ialoveni 96B — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Ginta Latină 12 — în intervalul de timp între 09:10 — 12:00

str. Alcedar 1, 2A, 4, A. Izbaş 1-47, 10-40, Arioneşti 2, 2A, 4, 6, Coloniţa 1-7, 2-4, 74-190, 79-175, str-la Coloniţa 1, 3, Haiducul Bujor 53-69, 78-104, Nicolae Milescu Spătaru 1, 5, 7, 9, Târgovişte 1-25, 6-46, Transnistria 5, Vadul lui Vodă 9, 19, 21, 31, 99-155, 100, 144-196, 7777, 9001, 9999 — în intervalul de timp între 09:10 — 17:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bâc:

str. Alexandru cel Bun, Grădinarilor — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 12:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Bălţata, Budeşti, Chişinăului, Cireşilor, Columna — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:30

10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Cruzeşti, Independenţei, Întemeietorul Crudu str-la, Întemeietorul Crudu, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Izvorului, Sfatul Ţării, Valea Trandafirilor, Vatra Satului — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1ora)

11. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Iazului: str. 51-63, 72-87 — în intervalul de timp între 09:00 — 19:00

12. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Ceapaev, M. Gorki, Pervoamaiskaia — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:45

s. Geamăna — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Merenii Noi — parţial în intervalul de timp între 11:10 — 13:30

13. Basarabeasca:

s. Carabetovca: str. 27 August, Ştefan cel Mare, I. Secrieru, Molodiojnaea — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

14. Cahul:

str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Bujor, Constituţia, Dimitrie Cantemir, Mestecenilor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Muncii, Şoseaua Vulcăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 —16:45

s. Crihana Veche — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

s. Roşu — parţial în intervalul de timp între 12:00 — 13:00

15. Cantemir:

str. Mihai Eminescu, Iurie Gagarin, Garaje, Basarabia — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:00

s. Ghioltosu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 20:00

s. Sadâc — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 13:00

16. Comrat:

str. Dzerjinski, Hristo Botev, Ialpugskaia, Stroitelnaia str-la — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 11:30

str. Gherasimov, Kotovskii, Malinovschi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

str. Pobeda, Gavriliuc, Fedko — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

str. Şevţov, Fedko, Gavriliuc, Kotovskii, Kuzneţov, Pobeda, Tiulenin — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Avdarma: str. Avdarma, Crasnoarmeiscaia, Iurie Gagarin, Lenin, Mihail Frunze, Lomonosov, Molodiojnaea, Proletarscaia, Vasilii Ceapaeva — parţial în intervalul de timp între 12:00 — 13:00

s. Bugeac: str. Chişinevscaea, Ion Creangă, Iubileinaia, Jeleznodorojnaia, Molodejnaea, Olimpiiscaea, Rabociaia, Solnecinaia str-la, Stanţionnaea, Jorge — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 14:30

s. Dezghingea: str. Calinina, Cosmodemianscoi, Crîjanovscogo, Cuibîşeva, Cuprina, Cutuzova, Hmeliniţcogo, Iurie Gagarin, Lenin, Lermontov, Meresieva, Mojaisk,str-la, Nahimov, Necrasov, Nevscogo, Nicolaev, Ostrovscogo, Ozernaea, str-la Chirov, str-la Cuprina, str-la Popov, str-la Vinogradnîi, Pavlov, Popov, Sportivnaia, Suvorov, Tuhacevscogo — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 14:30

s. Congazcic: str. 1 Mai, Iurie Gagarin, Mira, Mitula, Per.1 Mai, Şcolinaea, Serghei Lazo — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00

17. Călăraşi:

str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, C. Negruzzi, Daneză, M. Kogălniceanu, Mitr. Dosoftei, Mit. Varlaam, Florilor, str-la 1, 2 Florilor, M. Sadoveanu, P. Zadnipru — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Onişcani — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

18. Căuşeni:

str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Anna Şi Alexandru, Constantin Negruzzi, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Ghidirim A., Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Livezilor, Mihai Eminescu, Bd., Mihai Eminescu 3 str-la, Poleanicichin, Preanicov, Stamati Constantin, Stere Constantin, Unirii, Vasile Alecsandri, Viteazul Mihai, Vodă Bogdan — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 19:00

s. Săiţi — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 14:30

s. Sălcuţa Nouă — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

s. Tocuz — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Ucrainca — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00

19. Ceadâr-Lunga

str. Alecu Russo, Bugeacului, Ion Creangă, Iujnaea, Iurie Gagarin, Jeleznodorojnaia, Mira, Sovhoznaea — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:40

str. Şcolinaia, Ismail, Kutuzov, Lenin, Lomonosov, Stepnoi str-la, Tcacenco, Voinî Internaţionalistî — parţial în intervalul de timp între 15:10 — 16:10

s. Beşghioz: str. Beşghioz, Boris Glavan, Boris Glavan Per., Chirov, Comsomoliscaea, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Molodejnaea, Per Boris Glavan, Per. Boris Glavan, Per.Sadovîi, Pobeda, Sadovaea — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:40

20. Cimişlia:

str. Cetatea Albă, Cibotaru, Cimişlia, Dragoş Vodã, Maria Cebotari, Mihail Frunze, Mihail Frunze,str-la, Nicolae Testemiţeanu, Sfânta Maria, Traian, Traian str-la, Valul Lui Traian — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Ecaterinovca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

21. Criuleni:

s. Bălăbăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

s. Mărcăuţi — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:00

s. Slobozia Duşca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Zăicana — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Jevreni- parţial în intervalul de timp între 09:00 — 11:00

22. Hânceşti:

str. Buciumul, Crizantemelor, Dacia, Doina şi Ion, Floare, George Enescu, Mioriţa — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 19:00

s. Bobeica — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:30

s. Buţeni — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Călmăţui — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Ciuciuleni — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 12:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. Komsomoliscaia, Cotovschi, Iakira, Lenin, M. Gorki, Molodeojnaia, Naberejnaia, Ogorodnaea, str-la Ozernîi, Sovetscaea, Taras Şevcenco, Ţentralinaia — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Logăneşti — parţial în intervalul de timp între 08:55 — 10:20

s. Pogăneşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

23. Ialoveni:

str. Timişoara, Spicului, Poieniţa, Moldova, Izvoraş, Cireşilor, A. Cristea — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20

s. Moleşti — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 19:40

s. Ţipala — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:45

s. Bălţaţi — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:35

s. Văratic — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 14:00

24. Leova:

s. Beştemac, s. Piteşti, s. Sărăteni, s. Troian, s. Troiţa, s. Vozneseni — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 20:00

25. Nisporeni:

str. 1 Mai, Dacia, Doinelor, Horelor, Nîrnovei, Traian, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

26. Orhei:

str. Barbu Lăutarul, V. Cupcea, Florilor, Iaşi, Nucarilor, A. Belinski, Biriukov — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

s. Cucuruzeni, s. Ocniţa — Răzeşi, s. Zorile, s. Ustia — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Jora de Jos, s. Lopatna, s. Vâşcăuţi — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 17:30

s. Mitoc — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

s. Pelivan — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Voroteţ — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Isacova — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:30

s. Puţintei — parţial în intervalul de timp între 12:30 — 14:30

s. Clişova — parţial în intervalul de timp între 15:30 — 17:30o-bidi-language: AR-SA'>- parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:30p între 11:00 — 12:30

27. Străşeni:

str. Barbu Lăutarul, Caraciobanu, Gribova, Liviu Damian, Mioriţa, Nicolae Sulac, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ţărăncuţa, Victoriei, Volontir Mihai — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:30

str. Ştefan cel Mare, V. Alecsandri — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

or. Străşeni: str. Gheorghe Asachi, Havuzului str-la, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Toma Ciorbă — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

s. Bucovăţ: str. Ştefan cel Mare, Bucovăţ, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Per. Sadovîi, Vasile Alecsandri — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 12:30

s. Făgureni — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 14:00

s. Pănăşeşti — parţial în intervalul de timp între 14:30 — 18:30

28. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Carl Marx, Florilor, Independenţei, Izvoarelor, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 10:15 — 18:15

s. Cioburciu: str. 1 Mai, Boris Glavan, Chirov, Ceapaeva, Iurie Gagarin, Lenin, Lomachin, Maxim Gorki, Mihai Frunză — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Ermoclia: str. 28 Iunie, Brejnev, Căuşeni, M. Eminescu, Pionerilor, Suvorov, Semenovscaea, Cotovschi, M. Gorki — parţial în intervalul de timp între 08:30 — 17:00

s. Palanca — parţial în intervalul de timp între 09:45 —11:30

s. Purcari — parţial în intervalul de timp între 12:30 — 14:00

s. Slobozia: str. Raisa Varan, Mihail Frunze, Cotovscogo, Ştefan cel Mare, Alexandru Donici — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 17:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Volintiri, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor — parţial în intervalul de timp între 10:05 — 18:05

29. Taraclia:

s. Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ceapaeva, Frunze, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Molodejnaea, Recinaia, Balabanu, Sadovaea, Tereşcova — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

s. Cairaclia: str. Dimitrova, Iurie Gagarin, Lenin, Sovetscoi Armii — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:00

30. Teleneşti:

str. 31 August 1989, 40 Ani Ai Biruinţei, A. Cuza, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici, Barbu Lăutarul, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi,str-la, Constantin Stamati, Decebal, Doinelor, Dimitrie Cantemir, Dragoş Voda, Gheorghe Coşbuc, Hâjdeu, Igor Vieru, Ion Callimachi, Ion Creangă, Ion Creangă, Livezilor, Luceafărul, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str. Mihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Noua, Ovidiu, Ovidiu,str-la, Petru Rareş, Pirogova, Porumbescu, Renaşterii, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga str-la, Teleneşti, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Mihalaşa, Mihalaşa Nouă — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

31. Vulcăneşti:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Anton Ajder, Budennîi, Crutaia, Decebal, Fîntînilor, Gribov, Izvoarelor, Jucov, Miciurin, Sfânta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Vodă cel Viteaz, Voroşilov- parţial în intervalul de timp între 08:00 — 17:00

s. Etulia: str. 2-oi Per. Cotovscogo, Alexandru Puşkin, Ceapaeva, Comarova, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cosmonavtov,str-la, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Lesnoi,str-la, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Molodoi Gvardii, Naberejnaia, Novaea, Octiabriscaia, Ogorodnaea, Paraşutistov, Per. Ion Soltîs, Per. Cotovscogo, Per. Dolinschii, Per. Lenin, Per. Maxim Gorki, Per. Naberejnîi, Per. Pionerskii, Per.Sadovîi, Per. Voroşilova, Pionerscaia, Pirogova, Pobedî, Polevaia, Sadovaea, Serghei Lazo, Severnaia, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Tanchistov, Tihaia, Vladimir Maiacovschi, Voroşilova, Zelionaea- parţial în intervalul de timp între 08:00 — 17:00

s. Etulia Nouă: str. Severnaia, Novîi str-la — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 17:00

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaia, Chirov, Ceapaeva, Dimitrova, Jemciujnaia, Mira, Rodnicovaia, Hozeaistvennaia, Telman, Vinogradnaea, Vissarion Belinski — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:00

