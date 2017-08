În ajunul zilei sale de naștere, Dorin Chirtoacă are un mare regret

CHIȘINĂU, 8 au — Sputnik. Dorin Chirtoacă, suspendat recent din funcția de primar al Capitalei, aniversează pe 9 august 39 de ani. Acesta le-a povestit jurnaliștilor cum își va sărbători ziua de naștere.

„Sărbătoresc prin procese în instanța de judecată. Un nou mod de a sărbători ziua de naștere, iată astăzi am proces și poimâine am proces cu pauză pe 9 august, adică mâine. În acest mod are loc sărbătorirea zilei de naștere", a declarat Chirtoacă.

Acesta a afirmat că nu așteaptă oaspeți, deoarece "procesele în instanța de judecată sunt suficiente ca și cadouri de ziua de naștere, nu-i nevoie de vizite sau alte modalități de a sărbători".

Întrebat ce își dorește la împlinirea vârstei de 39 de ani, Chirtoacă a spus că dreptate, "cum mi-am dorit întotdeauna".

În ajunul zilei de naștere, primarul suspendat a recunoscut că are mai multe regrete, între care și faptul că nu a terminat reparația în casa părintească, la Colonița. Principalul regret este legat însă de lipsa familiei și copiilor.

"Familia și copiii — este principala și cea mai dureroasă cestiune", a subliniat acesta.

Mariajul lui Dorin Chirtoacă cu jurnalista Anișoara Loghin nu a durat nici jumătate de an. Nunta fastuoasă a celor doi a avut loc în luna mai a anului trecut, iar în octombrie 2016 cuplul și-a anunțat deja divorțul.

Vicepreședintele PL a fost reținut pe 25 mai curent în cadrul dosarului parcărilor cu plată. Dosarul penal, în care primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, este învinuit de trafic de influență și corupere pasivă în proporții deosebit de mari, a fost trimis recent în judecată.

Totodată, la 28 iulie, magistrații Judecătoriei Chișinău au decis suspendarea lui Chirtoacă din funcția de primar, până când justiția se va pronunța printr-o hotărâre definitivă pe marginea acuzațiilor pe care i le-au adus procurorii.