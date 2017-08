Alți moldoveni jefuiți la Zatoka - detalii din prima sursă

CHIȘINĂU, 10 aug — Sputnik. Frații Denis și Alexandru Moroz din Republica Moldova au plătit scump pentru decizia de a merge în vacanță la Zatoka. Gemeni au fost bătuți și jefuiți fiind nevoiți să-și pună speranțele în bunăvoința unor necunoscuți.

Ne loveau doar în cap

Victimele au ajuns cu bine acasă, iar acum se simt mai bine. Proprietara apartamentului le-a returnat banii pentru cazare, i-a povestit Denis Moroz reporterului Sputnik Moldova.

Potrivit acestuia, odată ajunși la odihnă la Zatoka, ei au avut nevoie să schimbe bani și au mers la o casă de schimb valutar. Un localnic le-a recomandat să meargă la un chioșc aflat pe o alee din zona de odihnă. Acum tânărul este convins că a căzut într-o capcană, iar la casa de schimb valutar ei deja erau așteptați.

”Când ne-am apropiat și am rugat să ne schimbe banii, pe neprins de veste au apărut în preajmă aproximativ 10-15 persoane. Nu am reușit să reținem numărul lor exact. Agresorii ne-au înconjurat ca nimeni să nu poată vedea ce se întâmplă și au început să ne lovească. Ne loveau doar în cap. Ne loveau cu picioarele pentru ca să mu le rămână urme pe mâini”, a declarat Moroz.

El a mai spus că, din fericire, nu au avut nici o fractură — fratele său Alexandru s-a ales cu vânătăi pe față, iar însuși Denis — cu o plagă pe bărbie.

”Mai apoi a venit poliția, ambulanța. Imediat ce am revenit în cameră, am decis să-i contactăm pe prietenii noștri pentru ca părinții și rudele să nu-și facă griji. Însă nu am reușit — cineva a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare. Ulterior ne-au ajutat cu bani și ne-au procurat bilete la autocar”.

S-au înțeles cu toții?

La Poliție, fraților li s-a spus că nu are niciun sens să facă declarații, pentru că în acest caz vor fi nevoiți, chipurile, să rămână timp de o lună la Zatoka pentru a depune mărturii și a-i identifica pe agresori.

Este de menționat faptul că, după ce au revenit împreună cu polițiștii la locul unde a avut loc încăierarea, angajații de la casa de schimb valutar au declarat că nu au văzut nimic.

”Cam 20 de minute polițiștii au tot tras de timp și ne rugau să așteptăm. Noi ceream de la ei să ne dea un telefon sau acces la Internet, însă oamenii legii au spus că nu au asupra lor așa ceva.

Considerăm că polițiștii nu au vrut ca noi să facem declarație. Ei ne-au spus că ar trebui să fim bucuroși că am scăpat cu viață”, a mai declarat Moroz.