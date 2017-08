Eveniment cultural grandios, mâine la Varnița: Ziua Internațională a Tineretului

CHIȘINĂU, 11 aug — Sputnik. Festivitatea va începe la ora 16:00, iar partenerii Ministerului în organizarea evenimentului sunt Asociația de Tineret „Șansa" și POT Music, a anunțat MECC.

Tematica anului 2017 este „Youth Building Peace" (Tinerii construind pacea). Accentul va fi pus pe contribuțiile tinerilor la prevenirea conflictelor, precum incluziunea socială și pacea durabilă.

Agenda evenimentului include muzică live de la cele mai în vogă trupe din Moldova: Moldovan National Youth Orchestra, AmberTraps, Kapushon, FlashBlood, Via Dacă, Sillage, The Glimpse și Hi Mum. Programul vă mai oferă dans modern de la Bboy's Crew și Sis'n'Bro Team. De asemenea, doritorii vor putea participa la diverse ateliere, expoziții și la un târg.

„Iar ca Ziua Internațională a Tinerilor să se termine pe nota 10, în zona de camping va fi organizat o proiecție de film în aer liber, pregătit de Caravana CRONOGRAF Tur și la final va fi dată o petrecere alături de DJ Kirumba", a anunțat sursa oficială.

Totodată, în cadrul evenimentului vor fi anunțate și rezultatele concursului "Capitala Națională a Tineretului 2018".