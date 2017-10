Xenia Deli, cu un decolteu care aprinde imaginația bărbaților - FOTO

CHIȘINĂU, 10 oct — Sputnik. Xenia Deli pare extrem de fericită alături de soțul său și nu ezită să-și împărtășească această stare cu admiratorii săi.

Într-o ultimă postare pe instafram, modelul moldovean apare într-o ținută de seară, extrem de sexy, cu un decolteu mai mult decât generos. Din comentariul la fotografie putem intui că Xenia este a ieșit împreună cu soțul său, pentru un eveniment sau o cină romantică. "She never stopped loving the man who never stopped dating her", a scris aceasta.

Date night 🤗🙈 "she never stopped loving the man who never stopped dating her"❤️❤️❤️ Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Окт 7 2017 в 9:10 PDT

Xenia Deli postează frecvent imagini provocatoare, în ținute extravagante, care-i scot în evidență silueta.