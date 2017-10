Vinerea neagră: Moldova se cufundă în beznă

CHIȘINĂU, 13 oct — Sputnik. Așa cum ne-am obișnuit deja, întreprinderea "RED UNION FENOSA" operează și astăzi întreruperi programate ale furnizării energiei, pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor.

Întreprinderea anunță ce localități și în ce intervale de timp vor rămâne vineri, 13 octombrie, fără curent electric:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Aluniş 2-12, 7-9, Bisericii 1-5, 2-16, Dragomirna 36, Humuleşti 15-23, 18-24, Porumbrele 2, 14-50, Roşiori 15-63, 20-88, V. Lupu 119 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Bisericii, Bisericii str-la, Caucazului, Caucazului str-la, Chimistilor, Cişmelelor 2 str-la, Dacilor, Dacilor str-la, Durleşti, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Hirtoape, Hotinului, Hotinului str-la, Izvoarelor, Junimii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mircesti, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul str-la, Nicolae Milescu Spătarul str-la, Porumbrelelor, Rediul Mare, Rediul Mare str-la, Sf.Gheorghe, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Stratan E., Ştefan Vodă, Timisoara, Trandafirilor, Trandafirilor str-la, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Viilor, Voluntarilor, Zavatin B. — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 — în intervalul de timp între 09:20 — 18:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30

5. Anenii Noi:

s. Delacău — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 12:00

s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 19:00

6. Basarabeasca:

or. Basarabeasca:str. Kosmodemianskaia, Lev Tolstoi, Pobeda, Pugaciova, Vokzalnaia — în intervalul de timp între 14:00 — 15:00

7. Cahul:

s. Colibaşi: str. Alexandru Puşkin, Bisericii — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:00

s. Colibaşi: str. Alexandru Puşkin, Caişilor, Grădinilor, Horelor — parţial în intervalul de timp între 14:30 — 15:30

s. Văleni — parţial în intervalul de timp între 16:00 — 17:00

8. Cantemir:

s. Rumeanţev — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

9. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Svetlîi: str. 24 Siezda, Iubileinaea, Lenina, Molodejnaea, Octeabriscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:30

or. Vulcăneşti: str. 24 Siezda, Iubileinaea, Lenina, Molodejnaea — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 17:00Vulcăneşti casnici nu-s — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 17:00

or. Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, Crutaia str-la, Maxim Gorki, Pionerscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:50

s. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedî, 70 Let Octeabrea, Cotovscoe, Lenina, Sadovaia str-la, Şcolinaia — în intervalul de timp între 13:00 — 14:00

or. Comrat: str. Alexandru Puşkin, Sportivnaia — în intervalul de timp între 09:30 — 11:00

10. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1str-la, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30

str. C. Negruzzi, B. P. Hajdeu, A. Makarenko — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 16:00

s. Dereneu, s.Bularda, s. Duma, s. Onişcani, s. Hîrbovăţ, s. Rădeni — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Hirova — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 18:30

s. Horodişte — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 17:30

11. Căuşeni:

s. Chircăieşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Cîrnăţenii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Opaci — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Sălcuţa — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 19:00

12. Cimişlia:

s. Schinoşica — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Constantin Stamati, Eroilor, Galbenita, Ion Soltîs, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Partizanilor, Prieteniei, Primaverii, Păcii, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt — în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

13. Criuleni:

s. Răculeşti, s. Măşcăuţi — cons. juridici — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

14. Hînceşti:

str. 31 August, Basarabia, Cuza Vodă, Gh. Cojbuc, M. Eminescu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

s. Buţeni — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 19:30

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Cotovschi, Ioan Iakir, Lenin, M. Gorikii, Molodejnaia, Naberejnaia, Ogorodnaia, str-la Ozernîi, Sovetscaia, Taras Şevcenco — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

s. Fundul Galbenei — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20

s. Mereşeni — parţial în intervalul de timp între 15:30 — 17:00

s. Negrea — parţial în intervalul de timp între 09:50 — 19:30

s. Obileni — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 20:00

15. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Cărbuna — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 18:35

s. Costeşti — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 16:00

s. Dănceni — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 11:30

s. Gangura — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 17:40

s. Ulmu — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 19:00

s. Vasieni — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 19:40

16. Leova:

str. Alexei Şciusev, Aviatorilor, Mihai Kogălniceanu, Unirii — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

17. Nisporeni:

s. Cioreşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

18. Orhei:

str. 31 August, C. Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, N. Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

str. Baladelor, Bălcescu Nicolae, Bălcescu Nicolae., Căpriana, Condriţa, Inculeţ Ion, Inculeţ Ion 1 Str-La, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Malarciuc G., Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, Slobozia — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Berezlogi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

s. Brăviceni — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 18:00

s. Dîşcova — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 19:00

s. Lucăşeuca — parţial în intervalul de timp între 08:30 — 18:00

s. Mitoc — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 14:00

s. Peresecina- cons. Juridici — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 19:30

19. Străşeni:

str. M. Eminescu, Ocolul Silvic — parţial în intervalul de timp între 17:10 — 20:00

s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor, Ion Luca Caragiale, Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu, Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:20

20. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Alexei Vakulov — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 20:00

s. Copceac: str. S. Lazo — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 12:30

s. Popeasca: str. Boris Glavan, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Serghei Lazo, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Slobozia: str. A. Donici, Ştefan cel Mare, D. Cantemir, Raisa Varan, str-la SelişteTrandafirilor — parţial în intervalul de timp între 09:50 — 17:50

21. Taraclia:

str. Iurie Gagarin, Kotovski — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30

or. Taraclia: str. Dimitrov, Inzov General, Lenin, Maiacovski, Sadovaia — în intervalul de timp între 09:40 — 10:40

22. Teleneşti:

str. Dacia, Petru Rareş, Ştefan cel Mare — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 18:00

s. Coropceni- parţial în intervalul de timp între 09:00 — 11:00

s. Ţînţăreni — parţial în intervalul de timp între 12:30 — 14:3