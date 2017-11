Scandalos: În curtea cui și-a parcat Dianna Rotaru mașina – VIDEO

CHIȘINĂU, 8 nov — Sputnik. Acum doua zile, Dianna Rotaru a intrat în direct pe pagina sa de facebook în moment ce șofa propriul automobil. Interpreta a făcut glume, a cântat ca să le facă bună dispoziție celor care o privesc, dar și s-a revoltat că în Chișinău, mai ales în zona de centru, nu există locuri de parcare.

Disperată că nu va ruși să ajungă la timp la întrevederea fixată, Dianna Rotaru a exclamat: "Nu prea avem locuri de parcare, oameni buni. Ați văzut ce se întâmplă în Centru, în general?".

După care artista revenit din nou la această problemă. "E, într-adevăr, o mare problemă și cred că sunteți de acord. Tragem un semnal de alarmă. Faceți locuri de parcare. În oraș e foarte mare nebunia. Sunt atât de multe mașini", a exclamat ea.

Într-un final, Dianna Rotaru a intrat în curtea unui bloc și acolo a găsit un loc de parcare. Doar că nu a vrut să le spună și celor care i priveau pe facebook unde anume a parcat.

"Vreți să știți unde am găsit un loc? Nu vă zic, nu vă zic că o să-mi luați locul. E o zona centrală, dar am parcat într-o ogradă. Și nu sunt singura care am găsit loc de parcare aici, sunt mai multe mașini înghesuite una lângă alta", a spus ea fericită a parcat întru-n final.