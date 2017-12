(VIDEO) Olga Buzova plânge pentru că i s-ar fi spus că este "o proastă"

CHIȘINĂU, 03 dec — Sputnik. Prezentatoarea TV Olga Buzova este protagonista unui nou scandal, care a avut loc în timpul filmărilor programului „Babii Bunt" de la Pervii Kanal. De data aceasta, ea s-a certat cu oaspetele emisiunii, prezentatorul TV Artur Archi. Buzova a fost deranjată de faptul că aceasta a postat un text pe Instagram prin care o critică, scrie Life.

Când Archie a aflat că Buzova a devenit prezentatoare la Pervii Kanal, el a ieșit pe rețelele de socializare cu o postare ironică — a postat fotografia Olgăi Buzova, la care a atașat și textul „E un fiasco, frate, „Dom-3” pe Pervii Kanal", e timpul să schimbăm postul”. Postare a fost arătată pe monitor chiar în timpul emisiunii la care participa Buzova, fapt ce a și provocat revolta vedetei reality show-ului „Dom-2”.

Это фиаско братан, пора валить #vjarchi @buzova86 #дом3 на #первыйканал. и опять содранный формат (((((горюшко Публикация от Vj Archi Official Page (@vjarchi) Ноя 27 2017 в 3:57 PST

"Noi ne cunoaștem de mai mulți ani, am ieșit la cină împreună, am fost prieteni, am vorbit și am fost întotdeauna bucuroși să ne vedem unul pe celălalt", este apelul la obraz al Olgăi pentru Artur, după care a afirmat că, cu același succes, putea scrie "Buzova — o proastă".

„Eu chiar sunt jugnită! Nu înțeleg de ce? Vă stau în gât?”, a strigat prezentatoare, cu ochii în lacrimi.