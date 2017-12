Mariana Furdui, despre visul ei de a deschide o sală de fitness în sat

Interviu cu Mariana Furdui, instructor de fitness

Cristina Bumbu-Dănuță, pentru Sputnik Moldova

Ai făcut studii în domeniul designului de interior, cu toate acestea acum ești instructor de fitness, cum s-a întâmplat?

Mie mi-a plăcut sportul de mica. Acum câțiva ani, după absolvirea studiilor, am rămas însărcinată. Am născut o fetiță, iar ulterior așa cum își dorește fiecare femeie, am încercat să scap de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Am mers la o sală de sport și după doar trei antrenamente mi-am dat seama că aș vrea să fac mai mult decât sport pentru propria mea sănătatea, mi-aș dori să fac din asta o profesie. Revenind acasă, după o discuție cu soțul, am decis să fac cursuri pentru a deveni instructor de fitness. Am absolvit aceste cursuri, am o diploma recunoscută la nivel internațional.

Nu a fost greu să lași în spate patru ani de studii în domeniul designului de interior, nopțile nedormite în care pregăteai proiectele de curs?

A fost și greu, și nu. Eu acum fac ceea ce îmi place și asta este cel mai important. Continui să pictez, să fac lucrări hand-made, doar că nu îmi ajunge timp pentru toate.

Cum ți-a venit ideea să faci atrenamente fitness în sat?

Ideea a venit spontan, am fost pe aceeași undă cu soțul meu care mi-a fost mereu alături. După ce am decis că ar fi bine să încercăm să organizăm aceste antrenamente pentru femeile din satul Puhoi, Ialoveni, acolo unde locuim acum, am încercat să căutăm o sală potrivită și am găsit. La Puhoi există o sală de sport dotată cu câteva aparate specializate. Primarul localității, Petru Frunze, a fost binevoitor și a avut încredere în noi. Ne-a oferit acest credit de încredere. Avem câteva săptămâni de când am început orele de sport și deja avem în jur de 20 de doamne și domnișoare atât din satul Puhoi, cât și din alte localități din apropiere care vin în mod regulat la antrenamente. Avem și primele rezultate. Mă bucur foarte mult de ele și de faptul că aceste femei cred în mine.

Cum le motivezi să vină la antrenamente?

La cursurile frecventate de mine, am fost învățată să fiu întotdeauna binevoitoare, să zâmbesc, să transmit dispoziție bună și atunci oamenii vor crede în mine. Eu asta fac și cred că deocamdată îmi reușește.

Pentru antrenamente, probabil ai nevoie și de echipament sportiv, de unde ai făcut rost de el?

Puțin câte puțin încerc să achiziționez. Mai întâi câteva haltere, apoi niște covorașe și așa încet, încet le adun pe toate.

Crezi că îți vei recupera investițiile?

Este premature să mă gândesc la asta, sunt doar la început de aceea acum, pentru mine sunt importante energia și dispoziția bună pe care mi-o transmit femeile care cu fiecare antrenament devin mai frumoase, mai binedispuse și cu mai multă poftă de viață. Este important să facem ceva bun pentru țara aceasta, iar dacă ne reușește să facem cel puțin un om fericit, deja e bine.

Vă mulțumesc!