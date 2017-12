În Chișinău îți poate fi propusă o partidă de sex chiar în microbuz

CHIȘINĂU, 20 iun — Sputnik. O moldoveancă a avut parte de o experiență traumatizantă chiar în transportul public din Capială. Aceasta a povestit într-o postare de pe Facebook despre un incident produs în luna iunie, într-un maxi-taxi din Chișinău.

Potrivit tinerei, doi bărbați au urcat în microbuzul de pe linia 186, în stația de la Autogara de Nord.

"Îndată ce au intrat, au încercat să intre cu mine în discuție, folosind un limbaj licențios și încercând să arate că sunt niște masculi dominanți, adevărați eroi. I-am rugat să mă lase în pace, iar ei au început să-mi facă propuneri indecente, pe care le fac de obicei fetelor ”de pe centură”. Nu voi cita injuriile acestora. Dar, credeți-mă, atâta mizerie nu ar fi răbdat nici o femeie normală. Am fost șocată", a scris Dașa Colodeeva pe pagina sa de facebook.

Potrivit ei, în acel maxi-taxi erau mai mulți bărbați, însă niciunul nu i-a luat apărarea.

"Am fost nevoită să mă descurc singură. Am scos telefonul mobil și am început să-i fotografiez. Evident, a urmat o nouă porție de mizerie și injurii. Unul dintre ei, cu părul mai închis la culoare, a fost deosebit de ”elocvent”! Au urmat amenințări și înjurături. M-am speriat și am fost nevoită să-mi sun părinții, pe care i-am rugat să mă întâlnească, pentru că nu știam la ce să mă aștept", a mai povestit tânăra.

Ea a menționat că, după toate aparențele, cei doi bărbați ar fi consumat droguri.

"Auzindu-mi discuția la telefon, cel care era cel mai agresiv a decis să coboare imediat din maxi-taxi", a scris în încheiere tânăra.