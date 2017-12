Ce mașini preferă moldovenii și când vor înceta să mai cumpere automobile vechi

- Când ați înțeles că automobilele sunt pasiunea dumneavoastră?

— Toată "nebunia" asta a început încă din facultate, chiar dacă facultatea pe care am ales-o atunci nu are nici o treabă cu ceea ce fac acum. Totuși, zic eu, pasiunea din copilărie și-a spus cuvântul, pentru că obișnuiam să citesc foarte mult despre mașini. Încă din facultate am vrut să intru în tema asta și într-un final am fost angajat de un site auto din Republica Moldova, ca ulterior să-mi doresc să pornesc un proiect al meu, site-ul autoblog.md. Cei ce își doresc să ajungă experți auto trebuie să citească cât mai mult la acest subiect. Nu există o facultate anume unde poți învăța cum să faci un test-drive. Poți face facultatea de jurnalism, ceea ce îți va ajuta foarte mult, dar oricum trebuie să te adaptezi acestui domeniu. Iar dacă lucrezi foarte mult, ajungi într-o zi să ai acces la cele mai interesante mașini și noutăți de pe piața auto.

- Ce mașini cumpără cel mai des moldovenii — rulate sau noi?

— Noi toți am prefera mașini noi, dacă am avea bani. Specificul țării noastre este că nu toată lumea are bani pentru o mașină nouă. Conform statisticii actualizate în luna octombrie, 82 la sută din numărul mașinilor care intră în țară sunt mașini rulate. Din cele 82%, în jur de 49% sunt automobile cu o vârstă între șapte și zece ani. Deci noi cumpărăm mașini rulate, ba mai mult, noi cumpărăm mașini vechi. Cota mașinilor noi este de 18 la sută, ceea ce este foarte bine în comparație cu anii precedenți. Anul trecut și chiar doi ani în urmă cota respectivă era de 13 la sută. În 2017, piața automobilelor noi a avut o creștere de 30 la sută față de vânzările din anul trecut.

- Oamenii de la noi cumpără mașinile la reprezentanțele auto din țara noastră sau le aduc de peste hotare?

— De obicei le cumpără de aici, însă mai sunt excepții, dar eu niciodată nu am înțeles acest moment. Dacă e să excludem acel boom care a avut loc acum 3 ani, când s-a prăbușit rubla rusească și mulți au mers să cumpere mașinile de acolo căci erau la un preț cu până la 30 la sută mai mic — nu pot să înțeleg de ce ar trebui să-ți cumperi un automobil nou din altă țară. Când cumperi o mașină noua de la noi, pe lângă garanția internațională, mai ai și suportul importatorului local. În Republica Moldova, prețurile la automobilele noi sunt mai mici decât în țările vecine, ba chiar mai mici decât în Europa și asta se datorează faptului că producătorii le oferă importatorilor noștri prețuri atractive pentru că înțeleg care este puterea de cumpărare la noi în țară. În plus, mai poți obține și o reducere sau un cadou — de obicei sunt oferte destul de bune în Moldova.

- Care sunt mărcile de automobile ce intră în Top 5 rating de vânzări?

— Acest top nu se prea schimbă de ceva timp. Dacia este pe locul întâi în Republica Moldova și o să mai fie pentru că au mașini accesibile. Curând vine și noua Dacia Duster în țara noastră și asta le va mai mări vânzările. Skoda este pe locul doi, deja al doilea an consecutiv. Hyundai este pe locul trei, Toyota este pe patru și Mercedes pe locul cinci. Pentru Mercedes locul cinci este foarte bun, luând în considerare că este o marcă premium — nicăieri în Europa nu veți găsi Mercedes în Top 5 vânzări. Dar, din spate vin foarte tare Renault și Suzuki, astfel că Mercedesul și-ar putea pierde poziția în viitorul apropiat.

- În 2017 au fost înregistrate mai multe mașini noi sau rulate?

— Automobile noi avem 18 la sută din piață, rulate — 82 la sută. Oricum, cota mașinilor rulate va prevala încă mult timp la noi în țară, chiar dacă importatorii își doresc ca cele noi să constituie 70 la sută din piață. Eu nu sunt atât de optimist. Bineînțeles îmi doresc ca mai multe mașini noi să circule pe drumurile din țară pentru că asta înseamnă mai multă siguranță în trafic, mai puține emisii de CO2 în aer.

- Mai există acel boom al mașinilor aduse din Bulgaria sau Lituania?

— De ceva timp, nu. S-a modificat legislația în acest sens — nu mai poți veni cu mașina pentru care ai luat procură de la un cetățean străin și să tot circuli cu ea. Chiar mă bucur foarte tare că s-a terminat cu asta, pentru că au crescut vânzările mașinilor noi.

- Cum considerați, impozitarea mașinilor de lux în țara noastră este un lucru benefic?

— E o practică pe care o vedem în mai multe țări europene, e o practică ce mai aduce ceva bani la bugetul de stat. Nu pot zice dacă sunt pro sau contra, dar sunt singur că importatorii de mașini sunt contra. Până la urmă, nu avem atât de multe mașini de lux. La un milion de oameni — în jur de 500 mașini de lux. Doar că le vedem în fiecare zi prin oraș și ni se creează impresia că sunt multe.

- Ce le doriți automobiliștilor din Republica Moldova?

— Le doresc să aibă posibilitate de a procura mașini noi și să fie păziți pe drumuri de toate relele, să fie atenți la volan și concentrați în trafic.