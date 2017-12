(VIDEO) Decis: După Craciun, Ministerul Educației va redeschide 2 școli primare

CHIȘINĂU, 29 dec — Sputnik. În trei sate din Republica Moldova vor fi redeschise școlile primare. Anunțul a fost făcut de ministrul Educaţiei, Cercetării şi Culturii, Monica Babuc în cadrul unei conferinţe de presă.

© Sputnik/ Radu Hatmanu Cu aproape 50 mai puține: Vezi ce localități au rămas fără instituții de învățământ

”Cu ajutorul colegilor, am elaborat patru grupuri de indicatori care veneau să ne arate care a fost impactul optimizării școlilor în diferite localități. Cu ajutorul Administrației Publice Locale și cu ajutorul Direcțiilor de Învățământ, am efectuat o analiză profundă a acestui proces care s-a produs în Republica Moldova din 2010 până în 2017. Primele concluzii la care am ajuns este că există mai multe școli, în primul rând vorbim de școli primare din mai multe localități care pot și trebuie să fie redeschise. În următorul semestru, imediat după vacanța de Crăciun, vor fi redeschise școlile primare din satul Fârlădeni, raionul Hâncești și din satul Țepirova, raionul Soroca. De asemenea, începând cu 1 septembrie 2018, avem în vizor deschiderea școlii primare din satul Bolohani, raionul Orhei, dar cred că acest lucru este doar începutul”, a declarat ministrul Babuc.

Totodată, ministrul Monica Babuc a precizat că, până la sfârșitul lunii februarie, va fi elaborată Strategia de configurare a rețelei instituțiilor de învățământ pentru anul școlar 2018-2019 pentru ca la 1 martie 2018 specialiștii de la Minister să știe care școli vor funcționa, care vor fi redeschise sau cu care ”vor proceda în alt mod”.