Detalii în cazul femeii lăsate să nască singură, în toaleta instituției medicale

CHIȘINĂU, 4 ian — Sputnik. Acum câteva zile, o femeie a scris pe o rețea de socializare, sub protecția anonimatului, despre chinurile groaznice prin care ar fi trecut atunci când a fost nevoită să nască prematur la Institutul Mamei și Copilului.

Potrivit femeii, medicii au diagnosticat târziu malformațiile grave, incompatibile cu viața, pe care le avea fătul. Simțindu-se rău, aceasta a ajuns la Institutul Mamei și Copilului.

Femeia a declarat pentru portalul e-sănătate.md că a fost șocată atunci când a aflat că fetița ei nu are nicio șansă să trăiască și a mai consultat și alți medici, care i-au confirmat diagnosticul.

Ajunsă la Institutul Mamei și Copilului, femeia afirmă că a fost trimisă să-și cumpere pastile care să provoace nașterea prematură.

„Mi-au dat o pastilă, dar nu mi-au spus ce e. Apoi m-au trimis să cumpăr Medabon (n.r. — indicat pentru întreruperea medicală a dezvoltării sarcinii intrauterine de până la 63 de zile de amenoree, înregistrat în Nomenclator în 2014). Am citit în instrucție că se administrează până la 62 de zile de sarcină, dar ei au spus să tac, că nu e adevărat", a povestit Ecaterina pentru e-sanatate.md.

În postarea sa de pe fasebook, femeia descrie chinurile groaznice prin care ar fi trecut, fiind lăsată să nască singură, "din picioare, ca un câine". Aceasta spune că implora ajutor, însă asistenta medicală a ignorat-o și a refuzat să cheme medicul:

"A doua zi m-au trezit la 6 dimineața și mi-au zis să pun sub limbă o pastilă, în 5 minute s-au început durerile, peste jumătate de ora încă una, am luat în total 4 pastile. Aveam dureri groaznice. Nimeni nici nu întra în camera. Eram doar cu o fată, care trebuia să se ducă acasă, dar a rămas cu mine, văzând atitudinea lor. Peste 2 ore mi-au pus încă 2 pastile sub limba. Vomitam verde, fata care era cu mine a fugit să îi cheme, iar din coridor am auzit: ș-ap și dacă vomită, nu poate ieși până la baie? Mi-au pus o injecție, a început un șoc, mă zbăteam mai ceva ca peștele, nu tremuram, dar mă zbăteam. Fata a chemat medicul, iar el zice ca tot normal, dar eu nici nu mă puteam ține. Mi-au dat încă 2 pastile. Nu aveam nimic puteri, plângeam de durere și mergeam în genunchi… Mi-au mai pus câteva injecții… Deja nu aveam puteri nici să țip, nici să mă mișc”.

Ecaterina spune că s-a chinuit așa 23 de ore, fără a fi ajutată de cineva.

"Am născut singură. Singură…O strigam, iar ea nu venea, deși era aproape. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Ca un câine am născut. Când ea a venit eu eram cu fetița în brațe…. A venit și striga la mine iar, ca i-am murdărit baia de sânge și că să nu mă uit la fața micuței. Eu deja o analizam și tremuram. Doamne….. Doamne….. Mi-au tăiat cordonul și m-au trimis dintr-un capăt de coridor în alt capăt, cu cleștele în mână… Mă țineam de pereți…"

Administrația IMSP Institutul Mamei și Copilului s-a autosesizat pe marginea cazului mediatizat — postarea Anonimă dintr-un grup a unei rețele de socializare, revenind ulterior cu detalii în cadrul uni al doilea comunicat.

Astfel, instituția menționează că datele a fost instituită imediat, în regim de urgență, o comisie și pornită o anchetă de serviciu, care cercetează circumstanțele cazului, iar persoanele implicate în caz "au fost suspendate din serviciu pe durata desfășurării anchetei", pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

"Odată cu stabilirea acestora, toți cei care se pot face vinovați, care au admis încălcări ale eticii și deontologiei medicale, precum și a regulamentului de activitate a subdiviziunii, vor fi sancționați și se vor lua toate măsurile corespunzătoare în privința acestora", precizează instituția.

Administrația Institutului vine cu precizări care fac referire la partea medicală a acestuia, subliniind totodată că condamnă vehement orice încălcări ale protocoalelor medicale în vigoare, orice devieri de comportament admise de oricare dintre angajații medicali ce activează în cadrul instituției, calificându-le drept inadmisibile și incompatibile cu profesia de medic.

Amintim că și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-a autosesizat pe acest caz și a inițiat o anchetă internă.

"Ancheta independentă vizează examinarea asistenței medicale acordate și respectarea eticii și deontologiei medicale a personalului din cadrul instituției vizate", precizează instituția într-un comunicat de presă.