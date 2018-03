Ce crede solistul Carla's Dreams despre sărbătoarea de 8 martie

CHIȘINĂU, 8 mart — Sputnik. Acum câteva zile, solistul Carla's Dreams a fost invitatul unei emisiuni matinale la DigiFM, unde a vorbit despre cele mai recente piese ale formațiunii, despre preferințe, social media, superstiții și femei.

Astfel, referindu-se la compoziția Beretta, artistul a menționat că ea conține o alegorie dublă.

"Prima este o alegorie între o întâlnire cu amanta în pofida rațiunii morale. Este o luptă cu sinele în sens de infidelitate. Și a doua este suicidală. Nu este o piesă pozitivă, dar nu are o finalitate dramatică, totuși.", a explicat solistul, citat de digi24.ro.

În contextul discuțiilor despre single-ul "Pe umerii tăi slabi", o piesă dedicată femeilor, artistul și-a declarat dezacordul cu sărbătoarea de 8 martie, zi în care sunt omagiate femeile.

"Știu că o să mi-o iau pentru chestia asta, dar cred că putem purta o discuție dacă este sau nu este 8 martie o sărbătoare misogină. Think about it. Ce sărbătorim? Slăbiciunea femeii? Sărbătorim noi, cei mari și puternici și le dăm și lor o zi."

Solistul Carla's Dreams a fost supus unui test fulger de 10 întrebări, din care am aflat că atunci când este supărat face ca un urs, ultima carte citită este "Viața, amorul, moartea", nu consideră că ziua de luni e nasoală pentru că e zi de odihnă pentru el, dacă de mâine ar schimba meseria s-ar apuca de economie.