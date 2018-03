Moldova riscă să rămână fără apă, râul Nistru ar putea dispărea

CHIȘINĂU, 10 mart — Sputnik Directorul adjunct al Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu, a declarat pentru studioul radio Sputnik Moldova că "urmează să fie efectuate mai multe investigații împreună cu experți internaționali care se vor pronunţa asupra situației râului Nistru și apoi va fi consultată și opinia publică. După care vom stabili un plan de acțiuni. Deja am elaborat un aviz ce va fi transmis Ucrainei, în care noi ne-am exprimat obiecțiile. Noi insistăm că prioritate trebuie să fie asigurarea cu apă potabilă a țării noastre și asigurarea cu apă pentru irigații, diminuarea riscului de inundații și păstrarea ecosistemelor. Însă Ucraina are priorități diferite de noi, pentru ei în prim plan este generarea energiei electrice".

Președintele Partidului Verde Ecologist, Anatolie Prohnițchi, spune că a discutat problema legată de starea râului Nistru cu omologii ucraineni.

© Sputnik / Miroslav Rotari Cât îi va costa pe moldoveni construcția a șase hidrocentrale în Ucraina

"Am înțeles că partea ucraineană are un interes pur economic, iar Republica Moldova riscă să rămână fără apă. Negocierile proaste vor duce într-un sfârșit la dispariția râului Nistru, pentru că guvernarea moldovenească nu este foarte activă în soluționarea acestei probleme. Noi nu putem înțelege de ce Republica Moldova nu vrea să spună un ”NU” clar părții ucrainene, să nu-i permitem țării vecine să construiască aceste șase hidrocentrale. Riscăm să asistăm la o catastrofă ecologică, riscăm să rămânem fără apă" spune Anatolie Prohnițchi.

Socialiștii acuză guvernarea că nu a întreprins toate măsurile pentru a preveni această situație, menționând că negocierile recente nu au dat nici un rezultat.

Deputatul Vlad Bătrâncea afirmă că acest subiect nu este unul politic, dar ține de securitatea națională. "Există pericole ecologice mari. Noi am cerut în Parlament audierea Guvernului, deja am avut patru solicitări. Cu părere de rău, nu am fost susținuți de majoritatea parlamentară pentru a avea aceste audieri. Din păcate, Guvernul Republicii Moldova nu informează Parlamentul la ce etapă sunt negocierile. Guvernul Republicii Moldova azi nu are o poziție fermă în relația cu Ucraina. Există voință politică de a avea relații bune cu autoritățile de la Kiev, probabil de aceasta negocierile durează atât de mult. Doar că țin să vă informez că autoritățile de la Kiev deja au autorizat proiectul de construcție a celor șase hidrocentrale, deja este cunoscut și costul proiectului, un miliard trei sute de milioane de euro. Ei au avansat mult în acest proces, dar Guvernul Republicii Moldova nu s-a pronunţat oficial în privința acestei probleme" a declarat Vlad Bătrâncea.

Deputatul a mai afirmat că ar exista anumite înțelegeri ascunse ale elitelor politice și economice ale Republicii Moldova și Ucrainei.