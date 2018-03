Natalia Gordienko, mesaj sfâşietor dedicat mamei sale

CHIŞINĂU, 10 mart — Sputnik. Ziua de 9 martie este deosebit de dureroasă pentru Natalia Gordienko, deoarece pe această data, acum 11 ani, a rămas fără mamă.

Artista a mărturisit că în acest an a simţit deosebit de acut această pierdere pentru că a devenit şi ea mama.

Ea a postat pe Instagram o fotografie cu mama ei care a murit acum 11 ani, în urma unei boli incurabile. Interpreta avea pe atunci doar 18 ani. Din poză se vede cât de mult seamănă Natalia cu mama sa.

Публикация от Natalia Gordienko (@natalitsa) Мар 9, 2018 в 12:33 PST

Într-un mesaj tulburător, ea îşi împărtăşeşte durerea fără margini şi amintirile triste de care este copleşită.

„Adevărata durere este în lacrimile pe care nu le vede nimeni. Însă durerea este şi mai cumplită atunci când deja nu mai poţi să plângi. Pentru că toate lacrimile s-au strâns în adâncul inimii", a scris interpreta.

„Sunt 11 ani de când am rămas fără scumpa şi frumoasa mea mamă. Avea doar 42 de ani. În acest an am simţit deosebit de acut şi dureros lipsa ei, pentru că am devenit şi eu mamă. Este infernal să conştientizezi ce simţea mămica mea atunci când se stingea, înţelegând că nu mă va mai vedea niciodată, copilul ei drag. Simt această durere teribilă atunci când îl privesc pe fiul meu Cristian, care doarme alături de mine. Este greu de imaginat cât de chinuit era sufletul ei sfâşiat de durere. Fecioraşul meu nu va alerga niciodată la bunica sa, ea nu-i va împleti cu dragoste ciorăpei, nu-l va învăţa să deseneze, iar el nu-i va sparge vaza preferată… Preţuiţi fiecare clipă pe care o trăiţi alături de părinţi, repetaţi-le mereu cât de mult îi iubiţi. Nimic nu are rost fără ei", a spus interpreta într-un mesaj emoţionant dedicat mamei sale.

După moartea mamei, cea care i-a fost alături şi a avut mereu griţă de ea a fost bunica Tamara, despre care Nataliei Gordienco spune că este idolul ei.