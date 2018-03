Avertisment. Anul 2018 poate fi numit „anul cutremurelor"

CHIȘINĂU, 15 mart — Sputnik. Este cel mai puternic care s-a produs în România de la începutul acestui an.

Epicentrul s-a situat în zona seismică Vrancea, la 41 kilometri de orașul buzoian Nehoiu și 56 kilometri de Odobești.

„În 2017, s-au înregistrat 16 cutremure cu o magnitudine mai mare de patru grade pe scara Richter, iar în februarie s-au înregistrat cutremure cu forță de cinci grade pe scara Richter", a declarat pentru Sputnik Moldova seismologul Ion Ilieș, directorul Centrului de Seismologie Experimentală al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Seismul s-a resimțit cel mai puternic în sudul și în centrul Moldovei. Potrivit directorului centrului seismic, moldovenii nu au motive de îngrijorare.

„Nu există niciun motiv pentru a spune că ne așteaptă ceva periculos. În general, imaginea seismologică se încadrează în normă și chiar este mai calmă decât se aștepta", a spus Ion Ilieș.

Potrivit expertului, mulți oameni nici măcar nu au resimțit seismul. Directorul Centrului de Seismologie Experimentală a remarcat că numeroasele apeluri ale moldovenilor după fiecare cutremur constituie un ajutor în cadrul cercetărilor seismologice.

„Apelurile oamenilor ne ajută să facem o imagine macro-seismică. Înregistrăm toate informațiile și astfel determinăm intensitatea seismică în regiune", a declarat Ion Ilieș.

Potrivit lui Mircea Radulian, directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul din Vrancea se încadrează în categoria seismelor moderate şi nu poate fi considerat un pre-şoc pentru un cutremur mare.

Mircea Radulian a precizat că seismul din Vrancea nu spune nimic deosebit despre eventualitatea producerii unui cutremur mare, acesta fiind greu de prevăzut.

Potrivit directorului științific al INFP, s-ar putea să apară şi replici dar nu deosebite, evident mai mici decât cel de miercuri — oricum câteodată în Vrancea mai apar două sau trei cutremure grupate într-o zi sau două, dar e puţin probabil să fie mari.

Pe de altă parte, oamenii de știință din America prezic ca numărul seismelor va crește pe parcursul acestui an din cauza încetinirii mișcării de rotație a planetei.

Încetinirea periodică a mișcării de rotație a Pământului va provoca o activitate seismică intensă, mai ales în regiunile tropicale extrem de populate, scrie The Guardian.

Conexiunea dintre mișcarea de rotație a planetei noastre și activitatea seismică a fost menționată de profesorul Roger Bilham, de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick, de la University of Montana in Missoula.

Cei doi seismologi au studiat toate cutremurele mai mari de șapte grade pe Richter care au fost înregistrate începând cu anul 1900 și au descoperit cinci perioade în care a existat o activitate seismică mult mai intensă decât în restul timpului.

Astfel, în aceste perioade, au existat între 25 și 30 de cutremure puternice într-un singur an, ia în restul anilor — nu s-a depășit numărul de 15 seisme pe an de magnitudine mare.

Cercetătorii au descoperit că toate cele cinci perioade cu activitate seismică intensă au avut loc la momentul de apogeu al reducerii vitezei de rotație a Pământului, mai concret — la cinci ani după momentul în care această încetinire începe.

În urmă cu patru ani, mișcarea de rotație a planetei noastre a intrat într-o nouă încetinire periodică. Astfel, profesorii au ajuns la concluzia că ne așteaptă minimum 20 de cutremure puternice în 2018.