Avertizare: Cetățenii moldoveni mai au câteva zile pentru a face asta

CHIȘINĂU, 23 mart — Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îi atenționează pe cetățenii care practică activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate profesională și activitate independentă, că mai au la dispoziție o săptămână pentru a depune declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017.

Astfel, pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele juridice, SFS a stabilit următorul regim de lucru:

• 23 martie 2018 de la 08:00 până la 19:00;

• 24-25 martie 2018 de la 8:00 până la 15:00;

• 26 martie 2018 de la 08:00 — 19:00.

Totodată, Serviciul precizează că pentru persoanele fizice termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la 2 mai.

Obligația de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit o au persoanele care obţin venit impozabil din alte surse decât salariul, care obţin venit impozabil sub formă de salariu ce depăşeşte suma de 31 140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2017 se determină conform cotelor stabilite în Codul Fiscal. Acesta constituie 7 la sută din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31 140 lei și de 18 la sută din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31 140 lei.

Potrivit SFS, suma scutirii personale pentru anul 2017 constituie 10 620 lei. Persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceiași mărime.