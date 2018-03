De ce locatarii unui bloc din strada Albișoara se simt amenințați

În opinia locatarilor, pe strada Albișoara are loc o nouă acaparare a terenului public.

CHIȘINĂU, 27 mart — Sputnik. Locatarii unui bloc cu nouă etaje din strada Albișoara nr. 64 din Chișinău sunt convinși că sub ferestrele lor au demarat lucrările unei noi construcții ilegale.

Reporterul Sputnik Moldova a aflat toate acestea din discuția cu una dintre locatarele blocului cu pricina, care s-a prezentat drept Tamara.

Potrivit acesteia, istoria își are începutul încă din primăvara anului 2017. După ninsorile abundente din aprilie, în spatele blocului, pe terenul plantat pe vremuri cu arbori de către primii locatari, au apărut niște persoane și au început să taie copacii sănătoși, sub pretextul că înlătură crengile rupte sub greutatea zăpezii.

„Era aici un fel de pădurice, sădită de noi cu aproape 40 de ani în urmă (casa a fost construită în anul 1980). Niște salcâmi și tei foarte frumoși au fost dați la pământ cât ai clipi din ochi. Atunci ne-am adresat la Primărie. A sosit un reprezentant de la Asociația Spațiilor Verzi, s-a uitat, a verificat totul și a spus că nu există nicio indicație ca să fie tăiați copacii pe acest teritoriu", a spus locatara.

După acest incident, timp de un an de zile a fost liniște. Locatarii au montat o masă și niște bănci la umbra copacilor care scăpaseră de topor. Vara, stăteau la o gură de aer mamele cu copii mici și bătrânii din bloc. Însă, pe 26 martie anul curent, și-au făcut iarăși apariția niște persoane, de data aceasta fiind deja păzite de niște tipi în uniformă. Au tăiat practic toți copacii, au pus un gard la doar câțiva metri de peretele blocului, ignorând toate normele, inclusiv cele de securitate, au intrat cu excavatorul și au început a săpa, afirmând că dispun de autorizație.

Константин Чалабов O construcție neautorizată din Capitală pune în pericol viața oamenilor

„Lucrătorii ne-au spus că se prevede construirea unui centru de sănătate cu șapte etaje. Au îngrădit teritoriul lăsând un spațiu de doar 5 — 7 metri de la perete blocului. Adică, lucrările de construcție se vor desfășura chiar sub nasul nostru, sub ferestrele noastre, ignorând toate regulile de securitate", a mai spus interlocutoarea Sputnik Moldova.

Femeia afirmă că pe lângă lucrători umblă încolo-încoace niște bărbați echipați într-un fel de uniformă. Probabil că sunt angajați ai unei companii de securitate.

Reporterul Sputnik Moldova s-a adresat pentru informații la primăria Capitalei.

„Acest proiect este autorizat de către primărie. Pe acest teren este planificată construirea unui bloc locativ. La fața locului a plecat un reprezentant al nostru care va clarifica dacă sunt respectate toate normele și legislația", a răspuns la întrebarea noastră prin telefon Vadim Brânzaniuc, purtătorul de cuvânt al primăriei Chișinău.

Acesta a mai adăugat că rezultatele verificărilor vor fi cunoscute mai târziu.

Deocamdată, așa și nu este clar cum se va sfârși această istorie, însă ar fi de dorit ca autoritățile municipale să clarifice mai operativ situația care s-a creat.Nu de alta, dar excavatorul continuă să sape fundația (mai bine zis, groapa) sub blocul cu 9 etaje care are 144 de apartamente, iar camioanele cară deja pietriș și alte materiale…

Locuitorii din preajmă sunt de părerea că toate acestea seamănă foarte mult cu acapararea teritoriului, fenomen atât de răspândit în vremurile noastre.