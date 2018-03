EXCLUSIV: Dondiuc aduce acuzații grave Silviei Radu

Chișinău, 30 mart — Sputnik, Doina Chiorescu. Iurie Dondiuc consideră ilegală și neîntemeiată decizia primarului general interimar al Capitalei, Silvia Radu, de a-l demite din funcția de director al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1. Acesta a declarat pentru Sputnik Moldova că se află în concediu și a aflat despre această decizie din presă. Dondiuc crede că este o prezență incomodă în sistemul medical pentru Silvia Radu și acesta ar fi adevăratul motiv pentru care a fost eliberat din funcție.

Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a scris pe o rețea de socializare că l-a demis pe Iurie Dondiuc din funcția de director pentru proasta administrare a instituţiei medicale. Acesta a negat aceste acuzații și a declarat că nu există dovezi în acest sens.

"Spitalul, ca niciodată în ultimii doi ani, are indicatori foarte buni. Are foarte mari realizări la capitolul prestării serviciilor medicale, indicatori de calitate. Toate lucrurile acestea se văd", a declarat Iurie Dondiuc pentru Sputnik Moldova.

Mai mult, medicul afirmă că timp de doi ani, cât a fost în funcția de director, nu a avut încălcări disciplinare, dar recunoaște că au fost persoane care au manifestat antipatii față de el.

"Da, au fost unele postări ale unor persoane, spre regret, nu cele mai responsabile. Care au activat și activează în cadrul spitalului, care au multe încălcări, care nu le place directorul", a declarat Iurie Dondiuc pentru Sputnik Moldova.

Dondiuc este decis să acționeze în judecată primarul general interimar Silvia Radu pentru decizia luată abuziv.

"O să contest în instanța de judecată. Eu cred în justiția noastră. Desigur că nu pot fi de acord, nu de aceea că este foarte dulce această funcție, dar de aceea să am muncit și am nume", a spus Iurie Dondiuc.

În discuția cu reporterul Sputnik Moldova, Iurie Dondiuc a adus critici dure primarului general interimar al Capitalei, Silvia Radu.

"Am constatat că o parte din teritoriu este dat în arendă cu dreptul de a fi privatizat. Când teritoriul trebuie să se dezvolte. Am avut multe presiuni de la multe persoane care aveau cu totul alte planuri. M-am opus. Aici este probabil vorba și de niște interese foarte mari. Am devenit probabil un director incomod pentru că țin la proprietatea publică, nu la interesele private", a declarat Iurie Dondiuc pentru Sputnik Moldova.

Amintim că primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, l-a eliberat din funcție pe directorul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, Iurie Dondiuc, pentru proasta administrare a instituţiei medicale. Anunțul a fost făcut public pe pagina de internet a Primăriei Chișinău.

Discuția completă cu Iurie Dondiuc o puteți audia din acest fișier audio.