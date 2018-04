Șocant! Revolta unei mame din Glodeni: ”Ne vaccinați copiii ca pe animale”

CHIȘINĂU, 12 apr — Sputnik. Copii din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, care merg în grupa mare a grădiniței, au fost vaccinați fără consimțământul părinților, adică forțat. Acest lucru i-a scandalizat pe părinții care au aflat post factum despre cel întâmplate chiar de la copii săi.

Iată ce scrie Violetta Odagiu, mama unui copil care a fost vaccinat forțat de lucrătorii medicali de la grădinița din satul Fundurii Vechi.

”Ne vaccinați copiii ca pe animale!!? Aceasta nu este o postare despre pro sau contra vaccinare. Nu pun la îndoială importanța vaccinării. Este o postare despre o problemă ce ține de incompetență, iresponsabilitatea și incultura cadrelor medicale vizate în aces caz”, scrie doamna Odagiu pe pagina sa de Facebook în speranța că va fi auzită de către cei care se fac responsabili de cele întâmplate.

Potrivit mamei, copiii au fost imunizați în grupa mare a grădiniței din satul Fundurii Vechi fără a solicita acordul părinților și fără ca să verifice starea de sănătate a copiilor. Ea spune că nu este pentru prima dată când se întâmplă asemenea lucruri.

”Așa, la grămadă, toți copiii laolaltă, fără mare bătaie de cap cu investigarea prealabilă a stării de sănătate a copiilor, cu informarea, solicitarea acordului părinților! Pentru că așa se poate, nu este prima dată! Imunizarea a avut loc în cadrul grădineței, în grupa unde copiii își petrec activitățile, unde dorm și se alimentează. Deci NU ÎN CABINET destinat IMUNIZĂRII. Copiii au fost vaccinați la hurtă, fără a fi consultați medical în prealabil, fără ca cineva să își pună întrebarea dacă copiii în acest moment sunt sau nu complet sănătoși și pregătiți pentru a fi vaccinați”, subliniază părintele indignat pe bună dreptate.

Ea declară public că ”nu am fost informată și nu mi-am dat acordul pentru cele, cel puțin două vaccine administrate. Nici măcar nu cunosc câte vaccinuri au fost administrate. Am aflat despre acesta de la copil, seara când a venit acesă. Ulterior, educatoarea mi-a confirmat telefonic că copilul a fost vaccinat forțat. Deși anterior am solicitat în scris medicului să nu se apropie de copiii mei (cu vaccine, analize și altele) fără acordul și prezența mea, nici asta nu s-a luat în calcul. În acestă perioadă copilul este bolnav și la sigur nu era cazul să i se administreze vaccinele în acestă perioadă. Mai ales că trebuie să urmeze o programă individuală de vaccinare din cauza tabloului clinic”.

În postarea sa, doamna Odagiu pune mai multe întrebări pertinente, însă, se pare, că nu găsește un răspuns la acestea și nici explicația acțiunilor întreprinse de lucrătorii medicali.

”Dar pe cine interesează aceste "aspecte"? Doar nu este vorba despre copiii lor? Sau eu în calitate de părinte nu aveam dreptul să cunosc despre faptul că se planifică ca copilul meu să fie vaccinat? Să mă asigur că copilul este pregătit pentru vaccinare? Să mă asigur că înainte de a fi vaccinat, medicul măcar se preface că îi pasă și îl consultă? Măcar de ochii lumii?

Să mă asigur că vaccinarea are loc în cabinetul specializat? (Ministerul Sănătății — de ce s-a mai investit un vagon de bani pentru construcția și dotarea unui centru medical nou în localitate? dacă tot imunizați copiii în grupele din grădiniță care nici măcar cu lămpi coarț nu sunt dotate?). Să mă asigur că vaccinul este păstrat în frigider, să mă asigur că acesta este valabil, să mă informez despre proveniența acestuia? Să mă asigur că persoana ce administrează vaccinul copilului meu își spală mâinile înainte de asta, că poartă mască și că nu îi sare saliva pe copilul meu în timp ce îl forțează să îl vaccineze? Toate acestea, deoarece mai mult decît mie, nimănui nu îi pasă de sănătatea, viața și integritatea copilul meu!!!”, se întreabă părintele.

La final, ea s-a adresat avocaților, colegilor din ONG-uri și reprezentanților mass-media pentru a sensibiliza opinia publică asupra acestei situații.

Precizăm că potrivit articolului 23 și 28 din Legea privind ocrotirea sănătății, pentru orice prestaţie medicală, inclusiv profilactică, este necesar consimţămîntul pacientului. În cazul în care pacientul are mai puţin de 16 ani, consimţămîntul este dat de reprezentantul său legal. Și doar în caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare gravă a sănătăţii, prestaţia medicală se poate desfăşura şi fără consimţămîntul reprezentantului legal.

"Consimţământul sau refuzul pacientului ori al reprezentantului său legal se atestă în scris prin semnătura medicului curant sau a completului în componenţa echipei de gardă, în cazuri excepţionale prin semnătura conducerii unităţii medico-sanitare", este scris în Lege.

În Moldova dispar medicii care tratează bolnavii de tuberculoză>>>

Ne întrebăm și noi, care era pericolul în satul Fundurii Vechi, unde au fost vaccinați forțat o grupă întreagă de copii de vârstă preșcolară fără acordul părinților?!