Băutură periculoasă într-un club de fițe din Capitală: Iată ce au pățit nişte tinere

CHIȘINĂU, 19 apr — Sputnik. Mai multe prietene au mers într-un club de fițe din Capitală pentru a se distra, dar au trăit o experiență neplăcută. Acestea au comandat patru pahare cu băutură, iar în trei dintre ele erau viermi. Mai mult decât atât, măslinele verzi din băutură era stricate.

"Nu am fost demult prin cluburi. Noi am vrut să ne odihnim puțin cu prietenele, dar am rămas dezamăgite", a scris una dintre fete pe o rețea de socializare.

Pentru această experiență neplăcută fetele au scos din buzunar 1200 de lei. Fata care a postat imaginile s-a arătat nemulțumită și de muzica din acel club " pe lângă aceasta înca și muzica era de prin anii 1999-2000". Fetele au rămas dezamăgite și de atitudinea personalului localului și spun că nu vor mai reveni curând în acel club.