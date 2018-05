Șeful CNA a venit în Parlament, dar nu singur

CHIŞINĂU, 11 mai – Sputnik. Parlamentul a numit-o, vineri, 12 mai, pe Lidia Chireoglo în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA). La ședința Parlamentului a asistat și directorul CNA, Bogdan Zumbreanu.

Lidia Chireoglo a fost desemnată de CNA la funcția de director adjunct în cadrul unui concurs, desfășurat de instituție.

Potrivit legislației, directorul CNA, în activitatea sa, este asistat de doi adjuncţi. Prin urmare, va mai fi organizat un concurs pentru ocuparea celei de-a doua funcţii de vicedirector.

Lidia Chireoglo are 37 de ani, este absolventă a Facultăţii de Drept Economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi copii.