DoReDoS a revenit în Moldova: Primele declarații după Eurovision

CHIȘINĂU, 14 mai — Sputnik. Trupa DoReDos a ajuns acum câteva momente pe aeroportul Internațional Chișinău relatează reporterul Sputnik Moldova. Interpreții au declarat că sunt mulțumiți de rezultatul pe care l-au obținut și au adus mulțumit tuturor celor care i-au susținut.

”A fost o luptă grea. Am făcut tot ce a depins de noi. Noi suntem mulțumiți. Ne-am pus scopul să ajungem în finală și am ajuns. Apoi ne-am pus scopul să intrăm în primii zece și am realizat acest lucru. Am depus cel mai mare efort pentru a reprezenta țara noastră la cel mai înalt nivel. Locul zece cred că e un rezultat bun. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut. Mulțumim președintelui Igor Dodon pentru că ne-a susținut și am putut reprezenta țara la nivel”, au declarat membrii formației DoReDos.

Trupa DoReDos, care a reprezentat Republica Moldova în acest an la Eurovision, s-a clasat pe locul 10 din 26. DoReDos au interpretat melodia „My Lucky Day", aducând pe scena de la Lisabona ceva din atmosfera Americii anilor 50. Echipa din Moldova a primit un total de 209 puncte.

Concursul Eurovision 2018 a fost câștigat de reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, cu melodia „Toy". Reprezentanta Israelului a obțiut cel mai mare punctaj — 529 de puncte.

Pe locul doi şi trei s-au clasat Cipru cu 436 de puncte şi Austria cu 342 de puncte.

Moldovenii au intrepretat piesa "My Lucky Day", scrisă de interpretul rus Filipp Kirkorov și poetul scoțian John Ballard.Formația „DoReDos" a apărut în septembrie 2011 și este formată din trei vocaliști: Marina Djundiet, Evgheni Andrianov și Serghei Mâță. Toți trei sunt de origine din Râbnița. Acolo s-au întâlnit și au decis să-și formeze grupul lor muzical. Ulterior au venit la Chișinău, unde au absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

În anul 2013, solistul Evgheni Andrianov a câștigat premiul doi la festivalul „Slavianski Bazar" de la Vitebsk. În anul următor, 2014, „DoReDos" a participat la Concursul Internațional de Muzică Ușoară din România, de unde s-au întors învingători. În 2015 și 2016, formația s-a clasat în finala preselecției naționale pentru concursul de interpretare „Eurovision". Totodată, trupa a participat la renumitul show televizat „X Factor-România". În 2017, artiștii din Moldova au câștigat concursul internațional al tinerilor interpreți „Novaia Volna", care s-a desfășurat la Soci.