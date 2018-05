Ai fost prins beat la volan? – Este îngrozitor ce te așteaptă: Muncă la morgă și cimitir

CHIȘINĂU, 18 mai — Sputnik. Șoferii care vor urca în stare de ebrietate la volan vor rămâne fără permis de conducere pe o perioadă de patru ani, iar pentru a-l redobândi — vor fi obligați să susțină din nou examenele, să muncească în folosul comunității și să frecventeze ședințe cu psihologi și experți, contra plată. Pavel Filip a convocat astăzi Consiliul Național pentru Securitatea Circulației Rutiere, în cadrul căruia a vorbit despre o serie de propuneri de modificare a legislației. Tot mai mulți șoferi sunt prinși băuți la volan, iar majoritatea accidentelor grave au loc anume din această cauză.

„Noi, ca autorități, nu putem privi neputincioși și cu nepăsare la acest fenomen. Am creat un grup de lucru, care am analizat pe larg acest fenomen și am venit cu propuneri", a menționat Pavel Filip.

Autoritățile au propus mai multe modificări ale legislației, printre care se numără:

— Ridicarea imediată a permisului de conducere din momentul comiterii infracțiunii;

— După ce polițistul a constatat că șoferul este în stare de ebrietate, acesta nu va mai avea voie să conducă mașina. Vehiculul va fi ridicat și dus la o parcare cu plată;

— Persoana care va urca în stare de ebrietate la volan va munci în folosul comunității până la 240 de ore. Este vorba de muncă în cimitire, la morgă și altele;

— Șoferiilor care vor fi prinși beți la volan le va fi anulat pentru patru ani dreptului de a conduce. Totodată, vor fi înăsprite condițiile în care aceștia își vor putea redobândi permisul. Astfel, conducătorii auto vor fi nevoiți să susțină din nou examenele, după expirarea sancțiunii.

— Șoferii care au consumat alcool și apoi au urcat la volan vor fi obligați să susțină programul probațional obligatoriu antialcool realizat de Inspectoratul Național de Probațiune. Este vorba de un program de tip olandez potrivit căruia șoferii vor participa la ședințe în grup și individual cu psihologi și experți. Instruirea antialcool va dura 20 de ore și va costa 4 000 de lei. Până acum, aceste instruiri durau doar 8 ore, iar în 2017, din cei peste 6000 de șoferi prinși la volan în stare de ebrietate, doar 200 le-au frecventat.

„Nu vrem să facem bani de pe urma amenzilor aplicate pentru șoferi, iar MAI să bifeze doar numărul de șoferi sancționați. Vrem o abordare sistemică a cauzei problemei, nu doar o rezolvare pe moment. Ne dorim, în urma realizării acestui proiect, ca șoferii să înțeleagă că legea trebuie respectată și legea să nu poată fi interpretată de judecători sau procurori", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.

El a evocat mai multe cazuri în care șoferii care au provocat accidente grave, aflându-se în stare de ebrietate, au scăpat basma curată.

"Vă amintiți probabil de cazul consilierului din Corjăuți care a ucis un copil de 7 ani și până la urmă a scăpat de închisoare. La sfârșitul anului trecut, un șofer din Călărași a fost prins beat pentru a treia oară, iar în august o tânără familie din Ștefan Vodă și-a pierdut singurul copil de doar 4 luni. Acesta a fost spulberat sub privirile mamei, un caz care ne-a atins pe toți. Această mașină era condusă de un tânăr de 19 ani care era beat la volan.", a declarat Pavel Filip.

Potrivit statisticilor, din 5.000 de accidente produse în ultimii doi ani, mai mult de 600 au fost comise de șoferii în stare de ebrietate. În urma acestor accidente 50 de persoane au murit, iar restul au fost traumatizați.