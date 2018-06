Ce se întâmplă la Sadova: Imagini „fierbinţi" de la faţa locului

CHIŞINĂU, 10 iun — Sputnik. Cine nu a ajuns încă la Sadova, trebuie să se grăbească. Aici a început cea de-a V-a ediție a Festivalului Mierii şi Căpşunilor, care îi va bucura pe vizitatori cu numeroase surprize.

Festivalul se desfăşoară în acest an sub egida şefului statului şi are loc la Sadova, satul de baştină al lui Igor Dodon.

© Sputnik / Дмитрий Осматеско Filip Kirkorov, decorat de preşedintele Igor Dodon

e ce ar trebui să mergeţi neapărat la acest festival. Evident, în primul rând pentru a vă înfrupta din mierea şi căpşunile care vor fi aici din belşug aici. Dar nu numai atât. Ediţia din acest an se va se va bucura de prezenţa unor cunoscuţi artişti din ţară şi de peste hotare, care vor întregi atmosfera de sărbătoare.

De altfel, preşedintele Dodon i-a îndemnat pe locuitori ţării, într-o postare pe pagina sa de Facebook, să vină la Sadova, unde vor avea parte de un adevărat paradis al căpşunilor cu degustarea diferitor soiuri de căpşuni, dulceţuri, lichioruri de căpșuni, dar și un fascinant spectacol muzical.

Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna

Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Facebook / Valeria Fortuna 1 / 7 © Sputnik / Valeria Fortuna Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova

stfel, în cadrul festivalului evoluează interpreții din Moldova: Nelly Ciobanu, Geta Burlacu, formaţiile „AKORD", „THARMIS", „DoReDos", dar şi colective etnofolclorice şi de dansuri populare. De asemenea, va susţine un recital cunoscutul interpret din Rusia Filip Kirkorov.

Totodată, au loc diverse concursuri, prezentări ale producătorilor de căpşune şi desigur vânzarea acestor produse delicioase.

Reporterul Sputnik a reuşit deja să se înfrupte din miere şi căpşuni şi poate confirma cu mâna pe inimă că toate acestea merită gustate, dar şi văzute.

Festivalul se va încheia seara târziu cu un spectacol de artificii.