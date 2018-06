Producătorii locali, cu marfă de soi la festivalul din Sadova: Iată ce au pus pe tarabe

CHIŞINĂU, 10 iun — Sputnik. Cea de-a V-a ediție a Festivalului Mierii şi Căpşunilor i-a bucurat pe vizitatori cu multe surprize — interpreţi de marcă, formaţii în vogă, colective etnofolclorice şi de dans popular.

© Facebook / Valeria Fortuna Ce se întâmplă la Sadova: Imagini „fierbinţi" de la faţa locului

Oamenii au putut să guste miere şi căpşuni dintre cele mai bune, să participe la diverse concursuri, să asculte muzică de calitate şi să se prindă în horă.

Dar nu numai atât. Reporterul Sputnik, prezent la faţa locului, a fost impresionat de târgul bogat organizat chiar în centrul satului Sadova, Călăraşi.

Astfel, colega noastră Valeria Fortuna ne-a spus că producătorii locali de căpşune şi apicultorii au adus la festivalul cea mai bună marfă. Pe tarabele amplasate în centrul satului, agricultorii au expus tot felul de fructe şi legume crescute de ei, astfel că vizitatorii au avut de unde alege. Gospodinele au venit la festival şi cu dulceţuri, compoturi, lichioruri din căpşune, dar şi cu prăjituri dintre cele mai delicioase care îţi lăsau gura apă.

© Sputnik / Valeria Fortuna Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova

Ofertele comercianţilor nu s-a limitat însă doar la miere, căpşuni şi alte produse alimentare. Meşterii populari au fost şi ei prezenţi la târg, aducând obiecte decorative, broderii, articole vestimentare lucrate manual etc.

Amintim că Festivalul se desfăşoară în acest an sub egida şefului statului şi are loc la Sadova, satul de baştină al lui Igor Dodon.

În cadrul festivalului evoluează interpreții din Moldova: Nelly Ciobanu, Geta Burlacu, formaţiile „AKORD", „THARMIS", „DoReDos", dar şi colective etnofolclorice şi de dansuri populare. De asemenea, va susţine un recital cunoscutul interpret din Rusia Filip Kirkorov.