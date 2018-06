Șocant: Iată ce date colectează statul atunci când apelezi Serviciul 112

CHIȘINĂU, 17 iunie — Sputnik. Recent, Agenţia Naţională Pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei a adoptat o hotărâre prin care au fost modificate Condiţiile tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgenţă 112.

Astfel, în una din modificările operată, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice mobile sunt obligați să asigure, în mod gratuit, accesul în timp real al Serviciului 112 la bazele de date ale abonaților acestora, astfel încât, în momentul conectării apelului adresat la numărul 112, să transmită printr-un SMS către Serviciul 112 următoarele date și informații privind apelantul din baza de date a propriilor abonați:

1) numărul de telefon al abonatului (sau utilizatorului înregistrat, titular al numărului respectiv) în formatul național prevăzut în Planul Național de Numerotare;

2) prenumele abonatului persoană fizică;

3) numele abonatului persoană fizică, după caz, denumirea abonatului persoană juridică;

4) adresa de domiciliu a abonatului persoană fizică, după caz, adresa sediului abonatului persoană juridică, care va include:

a) categoria străzii (bulevard, stradă, stradelă);

b) denumirea străzii;

c) numărul străzii;

d) numărul imobilului/blocului;

e) numărul scării;

f) numărul etajului;

g) numărul apartamentului, biroului sau oficiului, după caz;

h) categoria localității (oraș, comună, sat);

i) denumirea localității;

j) sectorul orașului;

k) municipiul sau raionul;

l) codul poștal;

m) denumirea țării.

5) numărul de identificare de stat al abonatului persoană fizică (în condițiile în care subiectul datelor cu caracter personal și-a dat consimțământul în această privință);

6) denumirea furnizorului.

Toate aceste date urmează a fi transmise printr-o interfață de tip Web Service dedicată, cu utilizarea protocoalelor de comunicație convenite cu Serviciul 112, folosind canale de date securizate.

În cazul furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP au obligația să asigure transmiterea următoarelor date și informații privind apelantul din baza de date a propriilor abonați (în măsura în care acestea sunt cunoscute de furnizor):

1) numărul de telefon al abonatului, în format național prevăzut în Planul Național de Numerotare cu specificarea tipului și modului de utilizare a numărului:

a) număr geografic utilizat la un punct fix;

b) număr geografic utilizat la puncte nomade (în cazul conectării echipamentului terminal la rețeaua furnizorului prin intermediul tehnologiei VoIP, iar setările rețelei nu restricționează utilizarea serviciilor la un punct fix);

c) număr non-geografic independent de locație utilizat la puncte nomade.

2) prenumele abonatului persoană fizică;

3) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană juridică, după caz;

4) adresa de domiciliu a abonatului persoană fizică, după caz, adresa sediului abonatului persoană juridică, care va conține următoarele date și informații:

a) categoria străzii (bulevard, stradă, stradelă);

b) denumirea străzii;

c) numărul străzii;

d) numărul blocului/imobilului;

e) numărul scării;

f) numărul etajului;

g) numărul apartamentului, biroului sau oficiului, după caz;

h) categoria localității (oraș, comună, sat);

i) denumirea localității;

j) sectorul orașului;

k) municipiul sau raionul;

l) codul poștal;

m) denumirea țării.

5) adresa fizică de instalare a punctului terminal al reţelei cu numărul de telefon al abonatului:

a) categoria străzii (bulevard, stradă, stradelă);

b) denumirea străzii;

c) numărul străzii;

d) numărul blocului/imobilului;

e) numărul scării;

f) numărul etajului;

g) numărul apartamentului, biroului sau oficiului, după caz;

h) categoria localității (oraș, comună, sat);

i) denumirea localității;

j) sectorul orașului;

k) municipiul sau raionul;

l) denumirea țării.

6) numărul de identificare de stat al abonatului persoană fizică (în condițiile în care subiectul datelor cu caracter personal și-a dat consimțământul în această privință);

7) denumirea furnizorului.

În cazul în care furnizarea datelor în timp real nu este posibilă, furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sunt obligați să transmită, în mod gratuit, Serviciului 112 și serviciilor specializate de urgență, precum și să actualizeze, până la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date ale abonaților acestora. În acest caz, furnizorii au obligația de a încărca datele printr-o interfață de tip SFTP (Simple File Transfer Protocol) pusă la dispoziție de Serviciul 112 sau un alt tip de interfață acceptată de Serviciul 112 prin care vor transmite datele respective, în format de tip text, Unicode sau ANSI (formatul Institutului American National de Standardizare) folosind canale de date securizate.