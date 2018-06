De ce poporul le dă salarii polițiștilor, dacă ei refuză să-l slujească? – Video

CHIȘINĂU, 20 iun — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Internautul Vitalie Mocanu a postat, pe Facebook, încă în prima zi de vară, 1 iunie (întâmplător sau nu, de ziua copiilor), un filmuleț video în care doi polițiști de Patrulare se jură că ei nu au jurat (repetiție binevenită) credință poporului.

Polițiștii îi fac proces-verbal unui conducător auto care îi filmează și le reproșează că ei nu servesc "slujesc poporul". La care oamenii legii îi răspund că slujesc, dar numai nu poporului.

Iată un crâmpei din discuția celor doi.

"Șoferul: Cui ați dat voi jurământul să slujiți, nu poporului?

Polițistul: Dar de ce poporului?

Șoferul: Dar cui?

Polițistul: Precis (poporului — precizarea noastră)? Eu cred că nu…

Șoferul: Dumneavoastră lucrați, purtați epoleți, dar nu știți cui slujiți…

Polițistul: Nu știu cui îi slujesc? Numai nu poporului."

<br>

Cei doi ofițeri de Patrulare au declarat cu atâta seninătate că ei nu servesc poporul Republicii Moldova, că ei nu i-au jurat credință, încât eu mai am crezut că deja polițiștii nu mai jură credință poporului și țării așa cum a statuat Parlamentul în primul an de independență al Republicii Moldova, că între timp s-o fi modificat textul acestui jurământ. Dar, căutând pe internet, nu am găsit nicăieri că textul jurământului respectiv ar fi redactat. Și chiar dacă o fi fost amendat, nu am găsit o nouă redacție a lui în care ar fi exclusă prevederea că polițistul își servește Patria și poporul.

Reproducem mai jos "Jurământul efectivului de trupă, corpului de comandă al poliției şi al altor subunități ale organelor de interne ale Republicii Moldova, care a fost aprobat prin Hotărârea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova din 22 iulie 1991.

"Eu, (urmează prenumele și numele polițistului), încadrându-mă în serviciul organelor de interne, jur solemn să fiu devotat poporului şi Republicii Moldova, să fiu onest, disciplinat, vigilent şi curajos, să păstrez secretele de stat şi cele de serviciu, să respect cu strictețe legile Republicii Moldova.

Jur să îndeplinesc în mod conștiincios și cu exactitate obligațiile încredințate, ordinele şi prevederile statutelor, să respect și să ocrotesc drepturile cetățenilor, proprietatea lor, să apăr ordinea de drept şi patrimoniul Republicii Moldova.

Jur să nu-mi cruț puterile, iar în caz de necesitate și viața, pentru a apăra integritatea teritorială şi independentă Republicii Moldova.

Dacă voi încălca acest jurământ, să fiu pedepsit cu toată asprimea, conform legilor Republicii Moldova".

Teamă mi-i că eroii filmulețului de mai sus, cei doi polițiști de Patrulare, deja merită să fie pedepsiți "cu toată asprimea", conform legilor Republicii Moldova, căci ei nu doar că nu știu că sunt obligați să servească poporul Republicii Moldova, ci refuză ostentativ să recunoască că au această obligație.

Filmulețul pe care Vitalie Mocan l-a postat cu cei doi polițiști a devenit extrem de viral pe Facebook, în doar vreo câteva zile a acumulat în jur de 60 de mii de vizualizări.

Este de remarcat faptul că până în acest moment nici conducerea Inspectoratului Național de Patrulare, nici cea a Inspectoratului General al Poliției nu a reacționat în niciun fel la această postare. Și acest fapt iarăși mă pune pe gânduri: poate cei doi polițiști au spus adevărul. Vorba ceea: gura păcătosului adevăr grăiește. Mai ales dacă ne aducem aminte că în data de 19 mai polițiștii i-au ocrotit cum au putut mai bine pe homosexualii și lesbienele care au mărșăluit prin centrul Capitalei, dar au aplicat forța împotriva creștinilor care au manifestat pașnic împotriva acestei acțiuni amorale. Creștinii au fost bruscați, au fost târâți pe jos și stropiți cu gaze lacrimogene.

Cum am mai putea afirma, după asta, că polițiștii slujesc poporului Republicii Moldova?

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu opinia redacției Sputnik.