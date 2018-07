Ce zodii se vor căsători în anul 2018

Unele semne zodiacale vor avea în 2018 un an încărcat de sentimente şi de iubire.

CHIȘINĂU, 10 iulie – Sputnik. Anul 2018 vine cu mari surprize sentimentale pentru unele dintre zodii. Potrivit astrologilor, trei zodii vor fi răsfățate pe plan sentimental.

Taur

Nativii născuţi sub acest semn zodiacal vor avea un an încărcat de sentimente şi de iubire. Emoţiile şi romantismul vor fi la ordinea zilei şi dacă au intrat singuri în noul an, vor întâlni pe cineva alături de care vor putea să-şi întemeieze o familie şi care să le fie alături întreaga viaţă.

Chiar dacă până acum au vrut să mai copilărească şi să se mai distreze, considerând că au timp suficient pentru a-şi întemeia o familie, vor realiza că îşi iubesc atât de mult partenerul, încât nu mai are rost să aştepte, scrie one.ro.

Rac

Dacă în anul 2017, Racii nu au avut noroc în dragoste deloc, anul 2018 va fi plin de iubire şi pasiune pentru ei. În acest an, aceşti nativi vor fi deschişi către o nouă relaţie şi totul le va merge aşa cum şi-au dorit.

Pentru nativii care au deja o relaţie, este timpul să facă marele pas. Culmea este că nu vor fi constrânşi de nimeni să facă acest pas, ci va fi din propria lor iniţiativă. Este posibil ca la sfârşitul anului să devină şi părinţi.

Capricorn

Anul 2018 este un an perfect pentru ca aceşti nativi să oscileze la capitolul relaţii. Dacă până acum s-au axat mai mult pe carieră şi au muncit din greu, acum este timpul să-şi vadă de viaţa personală şi să se implice mai mult în relaţii.

Capricornii care sunt singuri vor întâlni o persoană care le va demonstra că iubirea adevărată există.