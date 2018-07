Durere fără margini: Fata dispărută după BAC, găsită fără suflare. Ce spun polițiștii

CHIŞINĂU, 15 iul — Sputnik. Sâmbătă, tânăra de 18 ani din Hârbovăț, raionul Anenii Noi, care în data de 27 iunie a fugit de acasă după ce a aflat că a picat Bac-ul la matematică, a fost găsită spânzurată într-o pădure de lângă satul Fârlădeni, raionul Căușeni.

© Sputnik / Miroslav Rotari Detalii în cazul fetei dispărute la Hârbovăț: Iată ce anunț a făcut Poliția

Mama a fost cea care a alertat poliția. Ea a găsit carnetul de note al fiicei sale, însă fără să fie însoțit de vreun mesaj.

Iniţial, 13 salvatori şi un grup de persoane care o cunosc pe adolescentă s-au mobilizat şi au pornit în căutarea ei. Poliţia a găsit câteva lucruri care i-ar aparţine, însă nicio urmă despre locul unde s-ar fi putut afla, notează publika.md.

Ulterior, aproximativ 90 de persoane, inclusiv rude, prieteni și vecini de-ai adolescentei, au cutreierat pădurile şi dealurile din preajma localităţii, dar fără rezultat.

Adolescenta locuia cu mama şi fratele ei în vârstă de şapte ani. Tatăl vitreg este plecat în străinătate.

© Photo : Facebook Adriana Iordachescu

Elena Zmeu, directorul școlii din satul Hârbovăț în care învăța Adriana Iordăchescu, consideră că eșecul la examen ar fi doar unul dintre motivele misterioasei dispariții a fetei și a presupus, anterior, că fata putea fi răpită, profitând-se de starea ei deprimată.

„Anterior credeam că este anume așa [a dispărut din cauza notei negative la BAC, nota red.], iar acum am ajuns la ideea că este doar o coincidență. Dacă ar fi plecat de acasă numai din cauza unei evaluări proaste, am fi găsit-o. Am căutat-o peste tot cu salvatori, cadre didactice, copii, polițiști, carabinieri… Alaltăieri, tatăl ei vitreg s-a întors din Israel, unde era la munci. Adriana este în relații foarte bune cu el. Niciun indiciu…”, a declarat ea pentru kp.md.

Elena Zmeu si-a amintit că la sfârșitul lunii mai o elevă din sat fusese răpită. Apoi a fost violată și eliberată în viață.

”Pe 31 mai, la noi a fost răpită o fată, o elevă de clasa a șaptea, a fost violată și eliberată. Poate că acesta este un caz similar? Nu știm ce să gândim. Dar există o astfel de versiune — răpirea”, — a spus directorul școlii.