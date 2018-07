Ți se face pielea de găină: 4 moldoveni au escaladat cel mai înalt munte din Caucaz - Foto

CHIȘINĂU, 20 iulie — Sputnik. Moldovenii Sergiu Crețu, Alexandru Ralea, Mihail Duca și Nicolina Moruz au cucerit vârful Elbrus din munții Caucaz. Aceștia au escaladat un pisc cu o înălțime de 5642 de metri. Ulterior, alpiniștii au postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii făcute în vârful muntelui.

”Ascensiunea a fost a naibii de dificilă, fizic, deoarece vremea a fost foarte capricioasă, cu ger puternic și vânturi de 45 de km/h. Rafalele ajungeau și până la 60 de km/h. Temperatura era de minus 20 grade, dar se resimțea și mai mult. Era suficient să-mi scot mănușa de pe mână și în câteva secunde nu-mi mai simțeam degetele", a scris Sergiu Crețu pe Facebook.

El a mai precizat că, fără o pregătire specială, escaladarea muntelui ar putea fi foarte periculoasă, chiar cu consecințe fatale și asta pentru că la o asemena altitudine mediul este foarte sărac în oxigen, iar presiunea atmosferică scăzută.

Potrivit lui Crețu, pentru a cuceri piscul conaționalii noștri au avut nevoie de doar 48 de ore.

”Expediția pe Kazbek și Elbrus din care fac parte a fost organizată de Alexandru Ralea de la Xstyle, un ghid de încredere, cu experiență montană foarte serioasă. Datorita lui am reușit ascensiunea într-un timp atât de limitat. Cu el am plecat în expediție și pe muntele Kilimanjaro din Africa… Sunt mândru că am făcut parte din, probabil, cea mai de succes expediție din Moldova pe Elbrus”, a declarat Crețu.

© Sputnik / Rodion Proca Care este cheia succesului și cum sportivii moldoveni țin piept adversarilor

El a subliniat că doar patru din cei șase membri ai expediției au reușit să ajungă în vârful muntelui, ceilalți doi s-au oprit la altitudinea de 5.300 de metri, din cauza simptomelor de altitudine.

Sportivul a declarat că este pregătit pentru noi cuceriri montane ”de mare altitudine… ” și chiar și-a planificat deja o nouă expediție.

Elbrus este un vulcan inactiv, fiind cel mai înalt munte din Caucaz, având o înălțime de 5642 de metri deasupra nivelului mării. El face parte din grupul "celor șapte vârfuri" montane, de pe toate continentele lumii.