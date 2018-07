Bătrânele din acest sat au găsit o soluţie inedită ca să ajute cu bani nepoţii

BUCUREŞTI, 23 iul — Sputnik, Georgiana Arsene. Localitatea Cezieni începe să fie tot mai cunoscută iubitorilor de ii de peste tot. Şi aceasta pentru că, aici, obiceiul străvechi de confecţionare a celebrelor cămăşi populare nu a murit, ci tinde să se transforme dacă nu într-o industrie, cel puţin într-o afacere rentabilă.

În satul în care zeci de femei, majoritatea ajunse la o vârstă onorabilă, cos ii după modele vechi sau la comandă, după modelul clienţilor, preţul celor mai apreciate cămăşi româneşti ţine de cât de bine negociezi.

Cămăşile pentru copii, cu modele mai simple, au ca preţ de pornire suma de 150- 200 de lei, dar costumaşele pot ajunge şi la 800 de lei, în timp ce iile cu modele vechi, respectând toate canoanele, pot ajunge şi la 2000 de lei, bani pe care îi scot din buzunar, fără nici o discuţie, în special artiştii de muzică populară.

Pentru femeile din Cezieni este o meserie care le rotunjeşte binişor pensiile mici, „de colectiv», şi le permite să-şi ajute familia. Printre comenzi mai pun şi în lada de zestre câte o cămaşă cusută special pentru copii sau nepoţi, dar mai şi renunţă la cele pe care şi-au cusut povestea copilăriei amărâte, precizează adevarul.ro.

Gela Drăghici, o femeie din Cezieni, trecută de 70 de ani, coase mult pentru clienţi. Anul trecut a vândut peste 10 ii, anul acesta vreo opt, unele cu preţ bun, crede ea. Vorbim, în medie, de suma de 500 de lei.

Sărbătoarea iilor, care este programată în jurul datei de 24 iunie este ocazia ideală, în fiecare an, de a prelua comenzi.

Cu banii pe care îi câştigă îşi ajută copiii şi nepoţii.

„Pensie am şapte milioane. Dacă n-aş face asta… Copiii ăştia de-abia se descurcă, trebuie să ţie şi ei copiii la facultate… Înainte mai aveam vacă, mai aveam cal, da acu nu mai poate omu mieu, are cataractă şi am vândut tot", a povestit femeia.

La fel ca ea, multe femei din sat își ajută financiar familiile cosând și vânzând cămăși populare.

Clienţii care vin de ani buni deja ştiu cine vinde în sat şi cine doar se mândreşte, de Drăgaică, arătându-şi cămăşile cusute în ultimii ani sau moştenite.